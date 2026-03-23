Juventus: Locatelli fala após perder o pênalti: “Sei quais são as minhas responsabilidades, preciso reagir ao erro. Agora vamos conquistar a Copa do Mundo com a Seleção”

"Sei muito bem quais são as minhas responsabilidades e sei que a única maneira de reagir a um erro é trabalhar ainda mais duro.

Agora temos uma Copa do Mundo para conquistar e daremos tudo de nós para conseguir isso. Concentrados e unidos! Força, Azzurri!", esta foi a mensagem que o meio-campista da Juventus quis transmitir aos seus seguidores.





Uma admissão de responsabilidade — diante do erro cometido contra o Sassuolo — e, ao mesmo tempo, um convite para virar a página e, por meio do trabalho árduo, alcançar o objetivo maior: a classificação para a próxima Copa do Mundo, a ser disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Resumindo, se for necessário, mesmo contra a Irlanda do Norte, Locatelli poderá se apresentar na marca do pênalti para converter uma eventual cobrança, assim como fez no final da temporada passada quando, com um pênalti na casa do Venezia, levou sua equipe à Liga dos Campeões.