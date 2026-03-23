Manuel Locatelli volta a se pronunciar. O jogador da Juventus quebrou o silêncio após a partida infeliz contra o Sassuolo, durante a qual perdeu um pênalti que poderia ter garantido os três pontos aos bianconeri. Convocado para a Seleção, o meio-campista postou uma mensagem em suas redes sociais na qual assumiu a responsabilidade, admitiu o erro e explicou que agora está totalmente concentrado no objetivo de conquistar a Copa do Mundo com a camisa da Azzurra.
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Juventus: Locatelli fala após perder o pênalti: “Sei quais são as minhas responsabilidades, preciso reagir ao erro. Agora vamos conquistar a Copa do Mundo com a Seleção”
"Sei muito bem quais são as minhas responsabilidades e sei que a única maneira de reagir a um erro é trabalhar ainda mais duro.
Agora temos uma Copa do Mundo para conquistar e daremos tudo de nós para conseguir isso. Concentrados e unidos! Força, Azzurri!", esta foi a mensagem que o meio-campista da Juventus quis transmitir aos seus seguidores.
Uma admissão de responsabilidade — diante do erro cometido contra o Sassuolo — e, ao mesmo tempo, um convite para virar a página e, por meio do trabalho árduo, alcançar o objetivo maior: a classificação para a próxima Copa do Mundo, a ser disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Resumindo, se for necessário, mesmo contra a Irlanda do Norte, Locatelli poderá se apresentar na marca do pênalti para converter uma eventual cobrança, assim como fez no final da temporada passada quando, com um pênalti na casa do Venezia, levou sua equipe à Liga dos Campeões.
A decisão de deixar Locatelli cobrar o pênalti no final da partida contra os neroverdi foi bastante complexa. Designado como batedor de pênaltis, o meio-campista fez valer sua autoridade, apesar de Yildiz e Vlahovic terem se apresentado na marca do pênalti. Os dois atacantes até pegaram a bola para chutar, mas foram dissuadidos pelo próprio capitão, que, com o apoio de Spalletti, assumiu a responsabilidade. Da marca dos 11 metros, porém, ele foi hipnotizado por Muric.
Capitão da Juventus e titular indiscutível tanto na equipe bianconera quanto na seleção italiana, o jogador de 28 anos está tendo uma excelente temporada. A chegada de Spalletti o colocou de volta no centro das jogadas da Velha Senhora, pelo que, neste ano, ele já soma 39 partidas, com 3 gols e 2 assistências. Uma temporada em que ele se relançou e que poderá, em breve, render a Locatelli a renovação de contrato até 2030, com um aumento salarial para mais de 4 milhões.
O próprio técnico Gattuso falou sobre o meio-campista em entrevista coletiva, renovando sua confiança nele, apesar do recente erro na cobrança de pênalti — aliás, não o primeiro para a Juventus, que perdeu com David, Yildiz e o próprio Locatelli nada menos que três pênaltis consecutivos. “Locatelli está indo muito bem. É um rapaz que está jogando com grandes qualidades físicas e técnicas. Estou contente porque é um jogador que se reencontrou e tem muita confiança. Ele pode nos ajudar muito”, foram as palavras do técnico, mais uma demonstração de estima em um momento difícil. Mas, com o campeonato suspenso por algumas semanas, como reiterou o próprio Locatelli, agora é hora de se concentrar na repescagem para a Copa do Mundo, um compromisso que não pode dar errado.