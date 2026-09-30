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Juventus lança enorme plano de resgate financeiro de € 250 milhões enquanto a Exor prepara injeção imediata de caixa
Grande reforço financeiro proposto
A Juventus está se preparando para uma reestruturação financeira significativa após propor um enorme aumento de capital social de até € 250 milhões, de acordo com suas demonstrações financeiras. Esse movimento ambicioso foi pensado para injetar fundos vitais no clube, garantindo que ele possa assegurar seu futuro a longo prazo e manter seu status entre a elite da Europa.
Os acionistas majoritários da Exor estão liderando ativamente o movimento para estabilizar a situação financeira em Turim. A holding já deu um passo adiante com um pagamento imediato de € 60 milhões referente ao futuro aumento, contabilizado como um adiantamento sobre sua própria parcela, para fortalecer a posição patrimonial do clube enquanto o processo mais amplo segue seu curso.
- AFP
O compromisso inabalável da Exor
O conselho de administração da Juventus pedirá formalmente aos acionistas, em uma próxima reunião em 3 de novembro, que concedam um mandato. Esse mandato, proposto nos termos do artigo 2443 do Código Civil italiano, permitiria um aumento de capital integralizado em uma ou mais parcelas de até o máximo de € 250 milhões, incluindo qualquer ágio.
A Exor, que atualmente detém uma participação dominante de 65,4% no clube, deu total apoio à operação até a cobertura integral. A empresa prometeu subscrever integralmente sua parcela proporcional e confirmou disposição para garantir quaisquer ações remanescentes que não sejam adquiridas por outros investidores ou terceiros.
Financiando o Allianz Stadium
Essa enorme nova injeção de dinheiro é vista como absolutamente essencial para manter a competitividade esportiva do clube em campo. Fora de campo, os recursos foram especificamente destinados a possíveis melhorias em ativos imobiliários estratégicos, com a modernização do Allianz Stadium permanecendo como foco principal da hierarquia da diretoria.
Além disso, o substancial aumento de capital ajudará no desenvolvimento da marca global e garantirá que a Juventus permaneça em estrita conformidade com os rigorosos parâmetros financeiros da Uefa e da FIGC. As necessidades imediatas para o atual exercício financeiro e o próximo devem consumir cerca de 45% a 50% do valor total do novo mandato.
- AFP
Reconstruindo o balanço patrimonial
O patrimônio líquido consolidado do clube era de apenas € 11,5 milhões no fim de junho de 2026, representando uma queda preocupante em relação ao valor anterior de € 13,2 milhões. A necessidade absoluta dessa operação de € 250 milhões é ainda mais ressaltada pelo fato de ela vir logo após um aumento de capital de € 97,8 milhões concluído em novembro de 2025.
Ao exercer esse novo mandato financeiro até o fim de 2026, se as condições de mercado permitirem, a Juve pretende estabilizar de vez a situação e construir uma base sustentável e competitiva para os próximos anos.
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