A Juventus está se preparando para uma reestruturação financeira significativa após propor um enorme aumento de capital social de até € 250 milhões, de acordo com suas demonstrações financeiras. Esse movimento ambicioso foi pensado para injetar fundos vitais no clube, garantindo que ele possa assegurar seu futuro a longo prazo e manter seu status entre a elite da Europa.

Os acionistas majoritários da Exor estão liderando ativamente o movimento para estabilizar a situação financeira em Turim. A holding já deu um passo adiante com um pagamento imediato de € 60 milhões referente ao futuro aumento, contabilizado como um adiantamento sobre sua própria parcela, para fortalecer a posição patrimonial do clube enquanto o processo mais amplo segue seu curso.