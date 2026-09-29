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cm grafica juventus koopmeiners 2027
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Koopmeiners volta a ficar à venda, os valores para não ter prejuízo na venda

Juventus
T. Koopmeiners

O meio-campista holandês, em janeiro, será um dos negociáveis no mercado para fazer caixa.

Já se passaram 6 partidas, 5 do campeonato e 1 da Liga Europa, mas Teun Koopmeiners continua sem convencer Luciano Spalletti 100%. O técnico toscano se viu, forçadamente, obrigado a lhe dar espaço e minutagem, mas as respostas dadas em campo não satisfizeram o treinador.


E então? Com um balanço prejudicado e com a necessidade de voltar ao mercado, o ex-Atalanta, informa a Gazzetta dello Sport, será colocado novamente no mercado, tentando, desta vez, não encontrar sua obstrução para uma transferência em definitivo.


  • Tem dificuldade para “assumir” a Juventus

    Não se trata apenas de uma questão de meros números, porque na súmula há um gol e uma assistência neste início de temporada. O que desagrada Spalletti, os torcedores e a diretoria (que vê no balanço os valores monstruosos de amortização e salário) é a personalidade com que ele entra em campo, além daquela necessidade, não atendida, de assumir a Juventus nas costas.

  • Objetivo de venda, quem o queria

    As possibilidades de chegar a uma virada ainda existirão (necessariamente, dada a emergência), mas o objetivo da Juventus segue sendo vender Koopmeiners em definitivo em janeiro.

    No verão, os clubes interessados em uma compra em definitivo eram Besiktas e um par de clubes árabes, enquanto Galatasaray, Manchester United, Monaco e Newcastle pressionavam por um simples empréstimo.

  • O valor para não ter prejuízo contábil

    Mas por qual valor a Juventus pode se dar ao luxo de vender o holandês? Se dar ao luxo, sim, porque com um balanço que será fechado com um vermelho de cerca de 60 milhões e a perda das receitas da Champions, Giovanni Carnevali tem a necessidade de aumentar os números de Player Trading e não pode, de forma alguma, registrar minusvalias no balanço.


    E Koopmeiners em 30 de junho de 2026 ainda pesava em 31 milhões de euros, com uma cota de amortização de cerca de 10 milhões de euros. Consequentemente, em caso de saída em definitivo ao longo do mês de janeiro, para não ter minusvalia será necessária uma venda por não menos de cerca de 26 milhões de euros.

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