Juventus: Koopmeiners volta a ficar à venda, os valores para não ter prejuízo na venda

Já se passaram 6 partidas, 5 do campeonato e 1 da Liga Europa, mas Teun Koopmeiners continua sem convencer Luciano Spalletti 100%. O técnico toscano se viu, forçadamente, obrigado a lhe dar espaço e minutagem, mas as respostas dadas em campo não satisfizeram o treinador.





E então? Com um balanço prejudicado e com a necessidade de voltar ao mercado, o ex-Atalanta, informa a Gazzetta dello Sport, será colocado novamente no mercado, tentando, desta vez, não encontrar sua obstrução para uma transferência em definitivo.



