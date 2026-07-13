A segunda possibilidade é a relacionada a Alexander Sorloth. Os contatos entre a Juventus e o Atlético de Madrid devem se intensificar nas próximas semanas, graças a uma série de interesses em comum. A partir de Nico González, que voltou à Juve mas continua na mira do Atlético, pode se concretizar uma negociação destinada a se estender a outros jogadores. E entre eles está, naturalmente, o de Sorloth, atacante que, nas últimas semanas, a Juventus havia identificado como um dos principais alvos para reforçar o ataque. Spalletti está em busca de um “número nove” físico e robusto, características que o norueguês encarna perfeitamente. Por sua vez, Sorloth já havia manifestado interesse em uma possível transferência para a Juventus.





O atacante teria preferido definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo e, talvez, já tivesse percebido tudo, considerando seu desempenho, mas agora, com o término da Copa do Mundo da Noruega, chegou a hora das decisões. O principal obstáculo continua sendo o financeiro. O Atlético de Madrid avalia Nico González em não mais do que 20 milhões de euros, enquanto a Juventus busca reduzir ao máximo a exigência de 35 milhões estabelecida para Sorloth. Veremos agora se os zero gols marcados no Mundial forçarão o Atlético de Madrid a baixar suas exigências. E se a Juve ainda estará interessada nesse tipo de atacante.



