Juventus, Kalulu: "Kolo Muani fará uma grande temporada. Conceição ou Zhegrova? Para mim, não muda muita coisa"

Pierre Kalulu, zagueiro da Juventus, falou em entrevista coletiva na véspera da partida contra o NEC Nijmegen, válida pela primeira rodada da fase de liga da Europa League, marcada para amanhã, às 21h, no Allianz Stadium.
"A derrota contra o Sassuolo? Para nós, o único jogo que importa é o próximo", explica o defensor francês, como relata Gazzetta.it, "porque é apenas no futuro que podemos influir. Revimos a partida e temos a consciência de que precisamos aprender com os nossos erros. Sabemos que o NEC ataca muito, então precisamos tomar cuidado".
"Conheço bem o Randal e sei que ele é um cara que está trabalhando, sabe que não conseguiu marcar, mas eu sou o primeiro a saber que, quando começar a marcar, vai nos dar uma grande ajuda. Não tenho dúvidas de que fará uma grande temporada".