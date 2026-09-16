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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Kalulu: "Kolo Muani fará uma grande temporada. Conceição ou Zhegrova? Para mim, não muda muita coisa"

Juventus x NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen
Liga Europa

O defensor francês fala na véspera da estreia na Liga Europa

Pierre Kalulu, zagueiro da Juventus, falou em entrevista coletiva na véspera da partida contra o NEC Nijmegen, válida pela primeira rodada da fase de liga da Europa League, marcada para amanhã, às 21h, no Allianz Stadium.


"A derrota contra o Sassuolo? Para nós, o único jogo que importa é o próximo", explica o defensor francês, como relata Gazzetta.it, "porque é apenas no futuro que podemos influir. Revimos a partida e temos a consciência de que precisamos aprender com os nossos erros. Sabemos que o NEC ataca muito, então precisamos tomar cuidado".


"Conheço bem o Randal e sei que ele é um cara que está trabalhando, sabe que não conseguiu marcar, mas eu sou o primeiro a saber que, quando começar a marcar, vai nos dar uma grande ajuda. Não tenho dúvidas de que fará uma grande temporada".


  • "Kolo Muani? Conheço bem Randal e sei que ele é um cara que está trabalhando, sabe que não conseguiu marcar, mas eu sou o primeiro a saber que, quando começar a marcar, vai nos dar uma grande ajuda. Não tenho dúvidas de que fará uma grande temporada".


    "No nível pessoal, tenho objetivos que por enquanto vou guardar para mim. Talvez eu os diga mais adiante na temporada, mas sei que estou longe dos meus limites e, por isso, quero continuar melhorando".


    "Para mim, é errado pensar que uma competição seja mais fácil do que outra para chegar ao sucesso: a Europa League é uma competição diferente e vamos enfrentar equipes fortes, esse é o nosso caminho e temos de encará-lo com tudo. Zhegrova ou Conceição? Eles têm qualidades diferentes, mas os dois atacam muito bem, e sou eu que tenho de me adaptar à maneira como eles se movimentam para ajudá-los nas ações ofensivas. Para mim, não muda muito entre os dois".


    "Já faz algum tempo que jogo com Koop, é alguém com quem se conversa e se brinca, muito tranquilo. Trabalha muito em campo, com qualidades físicas e técnicas, além de um pé esquerdo que coloca boas bolas. Vai dar o melhor de si por nós".



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