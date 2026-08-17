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cm grafica john elkann juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus, John Elkann: "A reconstrução deve partir da Itália e da nossa identidade, mas o objetivo continua sendo vencer! Tenho uma ótima relação com Spalletti, eis por que escolhi Carnevali"

Juventus
L. Spalletti

O CEO da Exor e proprietário da Juventus explicou o projeto em torno do clube.

O amistoso interno entre Juventus e Juventus Next Gen (antes disputado em Villar Perosa e hoje no Allianz Stadium) durou apenas um tempo, com a tradicional invasão de campo acontecendo pouco antes do apito inicial da segunda etapa.

Em clima de festa, John Elkann, herdeiro da família Agnelli, CEO da Exor e proprietário da Juventus, falou aos microfones da Sky Sport. Foi importante o recado dado pelo patrono sobre o futuro porque, apesar de um clima de reconstrução, o principal objetivo da Juventus deve continuar sendo vencer!

  • Com Spalletti, ótima relação

    "A relação que tenho com Spalletti é uma relação forte e a experiência de poder assistir ao jogo ao lado dele no banco eu realmente não podia recusar. Gostei muito, também porque pude ouvir em primeira pessoa os pensamentos dele ao longo da partida, além do fato de que, do banco, se tem uma visão do jogo totalmente particular".

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  • A escolha de Carnevali

    "Giovanni é um grande profissional que conhece muito bem o futebol italiano. Neste momento, a Juventus está levando adiante um reforço que precisa partir da Itália e respeitar aquilo que é a identidade do clube, uma identidade que combina muito bem com as capacidades de Giovanni Carnevali e com as suas ambições, que são as mesmas do clube, ou seja, buscar a vitória"

  • Voltar a vencer

    "É preciso começar a vencer, porque, vencendo, os resultados cada vez mais importantes chegam, tanto na Itália quanto na Europa. Neste ano será importante levar adiante todos os compromissos que temos, tendo em mente que o futebol é feito de ciclos e que hoje nós estamos em uma fase de reconstrução, mas também temos a consciência de que todos na Juventus estão determinados a seguir em frente com o objetivo de levar este clube de volta ao topo".

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