Juventus, John Elkann: "A reconstrução deve partir da Itália e da nossa identidade, mas o objetivo continua sendo vencer! Tenho uma ótima relação com Spalletti, eis por que escolhi Carnevali"

O amistoso interno entre Juventus e Juventus Next Gen (antes disputado em Villar Perosa e hoje no Allianz Stadium) durou apenas um tempo, com a tradicional invasão de campo acontecendo pouco antes do apito inicial da segunda etapa.

Em clima de festa, John Elkann, herdeiro da família Agnelli, CEO da Exor e proprietário da Juventus, falou aos microfones da Sky Sport. Foi importante o recado dado pelo patrono sobre o futuro porque, apesar de um clima de reconstrução, o principal objetivo da Juventus deve continuar sendo vencer!