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cm grafica vlahovic juventus
Gianluca Minchiotti

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Juventus, indício sobre Vlahovic: o armário ainda está cheio. E Massara poderia se encontrar com o pai do atacante

Juventus
Mercado da bola
D. Vlahovic

Ainda há uma possibilidade de reabrir as negociações para a renovação do contrato entre o sérvio e o clube da Juventus

Há um detalhe que não passou despercebido na Continassa: enquanto Filip Kostic já esvaziou seu armário após o término do contrato, o de Dusan Vlahovic permaneceu intacto. Os pertences pessoais do atacante sérvio ainda estão no lugar, exatamente como ele os deixou após a última rodada do campeonato contra o Torino, um sinal que alimenta as especulações sobre uma reaproximação sensacional com a Juventus.

Após semanas de clima frio e uma negociação interrompida com a diretoria da Juventus, Vlahovic teria dado a entender que está disposto a retomar o diálogo, flexibilizando também suas exigências financeiras. Uma mudança de atitude que, segundo o Tuttosport, a Juve observa com interesse, sem, no entanto, apressar os prazos.


O clube, agora liderado por Giovanni Carnevali, ainda não se reuniu oficialmente com o jogador, mas o assunto voltou a ser discutido também pelo novo diretor de futebol, Frederic Massara. A decisão definitiva só será tomada após um encontro cara a cara, enquanto o clube continua acompanhando a possibilidade de contratar Randal Kolo Muani.


Por enquanto, o futuro de Vlahovic permanece incerto. Mas aquele armário ainda cheio na Continassa é um detalhe que mostra como, pelo menos simbolicamente, o vínculo com a Juventus ainda não foi rompido.

  • O clube, agora comandado por Giovanni Carnevali, ainda não se reuniu oficialmente com o jogador, mas o assunto voltou a ser discutido também pelo novo diretor de futebol, Frederic Massara. A decisão definitiva só será tomada após um encontro pessoal, enquanto o clube continua acompanhando a possibilidade de contratar Randal Kolo Muani. Não está descartado que Massara possa se reunir com o pai de Vlahovic.


    Por enquanto, o futuro de Vlahovic permanece incerto. Mas aquele armário ainda cheio na Continassa é um detalhe que mostra como, pelo menos simbolicamente, o vínculo com a Juventus ainda não foi rompido.



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