Pelo Emiliano “Dibu” Martinez, o Aston Villa pede nada menos que 10 a 15 milhões; por isso, o novo diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, por um lado, quer analisar detalhadamente o dossiê de Martinez, de 33 anos — que, antes da revolução na diretoria da Bianconera, havia chegado a um acordo preliminar para um contrato de três anos no valor de 5,5 milhões —, mas, por outro lado, está procurando, junto com o diretor esportivo Marco Ottolini, por jogadores mais econômicos.
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Juventus: ideia maluca de contratar Milinkovic-Savic para o gol. Napoli de olho em Vicario
IDÉIA DE MILINKOVIC-SAVIC
Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, o mais recente candidato a se juntar à lista é Vanja Milinkovic-Savic, irmão do meio-campista do Al Hilal, ex-Lazio. O goleiro sérvio de 29 anos, especialista em pênaltis e habilidoso na construção de jogadas, está prestes a deixar o Napoli e, segundo o jornal rosa, na Continassa também buscaram informações sobre ele.
Para Milinkovic-Savic, que passou cinco temporadas no Torino, um eventual retorno à capital piemontesa vestindo a camisa da Juventus seria um grande desafio do ponto de vista ambiental e, portanto, de caráter.
O NÁPOLES TAMBÉM ESTÁ DE OLHO EM VICARIO
O goleiro é uma das prioridades de Luciano Spalletti, a ponto de os dirigentes da Juventus terem chegado a um acordo com Alisson nos últimos meses. A mudança de planos do Liverpool, que acabou decidindo não “liberar” o brasileiro, reabriu a disputa para a Juventus: além de “Dibu” Martinez e Milinkovic-Savic, Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Guglielmo Vicario (Tottenham) também continuam na mira da Juve. Quanto a este último, ex-Empoli e agora no Tottenham, segundo o site gianlucadimarzio.com, há um interesse do Napoli.