Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, o mais recente candidato a se juntar à lista é Vanja Milinkovic-Savic, irmão do meio-campista do Al Hilal, ex-Lazio. O goleiro sérvio de 29 anos, especialista em pênaltis e habilidoso na construção de jogadas, está prestes a deixar o Napoli e, segundo o jornal rosa, na Continassa também buscaram informações sobre ele.





Para Milinkovic-Savic, que passou cinco temporadas no Torino, um eventual retorno à capital piemontesa vestindo a camisa da Juventus seria um grande desafio do ponto de vista ambiental e, portanto, de caráter.



