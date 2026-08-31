A Juventus colocou Nicolas Tagliafico na mira para a lateral esquerda da defesa. O perfil do argentino poderia se concretizar caso o colombiano Juan Cabal deixe a Juventus nos momentos finais da janela de transferências.





Tagliafico, nascido em 1992, garantiria experiência internacional e personalidade, qualidades buscadas e pedidas por Luciano Spalletti. A ideia da Juventus seria justamente acrescentar uma alternativa para ser utilizada no rodízio pelo lado esquerdo, como opção a Andrea Cambiaso e Zeki Celik, que na última partida contra o Parma foi escalado como titular por aquele lado.