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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ideia de Tagliafico se Cabal sair

Juventus
Mercado da bola
N. Tagliafico
Lyon

O argentino do Lyon agrada a Spalletti pela experiência internacional que levaria

A Juventus colocou Nicolas Tagliafico na mira para a lateral esquerda da defesa. O perfil do argentino poderia se concretizar caso o colombiano Juan Cabal deixe a Juventus nos momentos finais da janela de transferências.


Tagliafico, nascido em 1992, garantiria experiência internacional e personalidade, qualidades buscadas e pedidas por Luciano Spalletti. A ideia da Juventus seria justamente acrescentar uma alternativa para ser utilizada no rodízio pelo lado esquerdo, como opção a Andrea Cambiaso e Zeki Celik, que na última partida contra o Parma foi escalado como titular por aquele lado.

  • Tagliafico tem contrato com o clube francês até 30 de junho de 2027, um prazo relativamente próximo que poderia tornar mais favoráveis as condições de uma eventual negociação por um empréstimo com opção (ou obrigação) de compra. Tagliafico, nascido em 1992, está no Lyon desde 2022, com um balanço de 102 partidas e 9 gols.

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