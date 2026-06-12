Após mais uma reviravolta na diretoria da Juventus, que resulta na troca do diretor executivo entre o cessante Damien Comolli e o recém-chegado Giovanni Carnevali, o jornal *La Gazzetta dello Sport* faz as contas do clube bianconero, analisando os gastos com executivos nos últimos seis anos, desde Maurizio Arrivabene até Comolli. Arrivabene, ex-Ferrari, permaneceu no cargo de junho de 2021 a janeiro de 2023, recebendo 2 milhões de euros brutos em um ano e meio. Com a saída dele, chegou Maurizio Scanavino, outro homem de confiança de Elkann (assim como Arrivabene), com a tarefa de sanar as finanças e plenos poderes como diretor executivo: 600 mil euros para o segundo semestre de 2022-23, 1,2 milhão em 2023-24 e 800 mil euros em 2024-25, num total de 2,6 milhões, informa o jornal.
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Juventus gastou 15 milhões em executivos nos últimos 5 anos: os salários de Arrivabene, Scanavino, Giuntoli e Comolli
Enquanto isso, em julho de 2023, Cristiano Giuntoli chegou a Turim, um dirigente “de campo” com amplos poderes, assim como havia sido o caso de Fabio Paratici. Para o novo Diretor Geral de Futebol, ex-Napoli, salário de 2,9 milhões em 2023-24 e 2,3 milhões em 2024-25, mais 850 mil euros de indenização por rescisão antecipada do contrato. Total: cerca de 6 milhões em duas temporadas. Sai Giuntoli, entra Comolli, ex-Toulouse: bônus na assinatura de 950 mil euros e um salário estimado em cerca de 3 milhões para 2025-26, inicialmente como diretor geral e, a partir de novembro, como diretor executivo.
Arrivabene, Scanavino, Giuntoli e Comolli: no total, somam cerca de 15 milhões de euros em cinco temporadas. No mesmo período, foram gastos no mercado cerca de 350 milhões de euros, líquidos das vendas, para conquistar uma Copa da Itália em 2024.