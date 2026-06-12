Juventus gastou 15 milhões em executivos nos últimos 5 anos: os salários de Arrivabene, Scanavino, Giuntoli e Comolli

Enquanto isso, em julho de 2023, Cristiano Giuntoli chegou a Turim, um dirigente “de campo” com amplos poderes, assim como havia sido o caso de Fabio Paratici. Para o novo Diretor Geral de Futebol, ex-Napoli, salário de 2,9 milhões em 2023-24 e 2,3 milhões em 2024-25, mais 850 mil euros de indenização por rescisão antecipada do contrato. Total: cerca de 6 milhões em duas temporadas. Sai Giuntoli, entra Comolli, ex-Toulouse: bônus na assinatura de 950 mil euros e um salário estimado em cerca de 3 milhões para 2025-26, inicialmente como diretor geral e, a partir de novembro, como diretor executivo.





Arrivabene, Scanavino, Giuntoli e Comolli: no total, somam cerca de 15 milhões de euros em cinco temporadas. No mesmo período, foram gastos no mercado cerca de 350 milhões de euros, líquidos das vendas, para conquistar uma Copa da Itália em 2024.







