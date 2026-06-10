Portugal vence a Nigéria por 2 a 1 em amistoso.





No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os anfitriões abriram o placar com o ex-jogador da Lazio Pedro Neto, do Chelsea, aos 23 minutos, após passe do ex-jogador do Milan Diogo Dalot, do Manchester United.





Quinze minutos depois, Akor Adams, após passe de Dele-Bashiru, da Lazio, marca o gol do empate momentâneo para a Nigéria.





No início do segundo tempo, o técnico Roberto Martinez colocou em campo João Cancelo e Francisco Conceição, que criaram a jogada do gol da vitória marcado pelo ponta da Juventus.



