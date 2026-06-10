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Juventus: Francisco Conceição marca gol pela seleção de Portugal

Juventus
C. Conceicao
Portugal
Portugal x Nigéria
Nigéria
Amistosos

O ponta da Juventus entra do banco e decide o amistoso contra a Nigéria.

Portugal vence a Nigéria por 2 a 1 em amistoso.


No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os anfitriões abriram o placar com o ex-jogador da Lazio Pedro Neto, do Chelsea, aos 23 minutos, após passe do ex-jogador do Milan Diogo Dalot, do Manchester United.


Quinze minutos depois, Akor Adams, após passe de Dele-Bashiru, da Lazio, marca o gol do empate momentâneo para a Nigéria.


No início do segundo tempo, o técnico Roberto Martinez colocou em campo João Cancelo e Francisco Conceição, que criaram a jogada do gol da vitória marcado pelo ponta da Juventus.


  • Portugal está no Grupo K, ao lado da Colômbia, da República Democrática do Congo e do Uzbequistão, treinado por Fabio Cannavaro.

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