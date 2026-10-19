Tensão na Juventus. Depois da derrocada em casa diante da Lazio, a roupa suja foi lavada diante das câmeras, com um ataque de um dos líderes do elenco, Gleison Bremer, aos companheiros. A declaração do brasileiro também não agradou muito a Luciano Spalletti , que respondeu a ele, também diante dos jornalistas. Veja o que aconteceu.
Juventus, faíscas entre Bremer e Spalletti: "As pessoas se escondem", dispara o zagueiro. O técnico rebate: "Ele está envolvido até o pescoço, que fale direito"
Um dos piores em campo, mas também um dos pilares do vestiário, o zagueiro brasileiro havia declarado à Sky Sport: "Se o treinador não consegue chegar a todos e nós, jogadores, não fazemos a nossa parte? Você tem razão na primeira coisa que disse, o treinador dá orientações, mas, no fim, somos nós que entramos em campo. Só que são 11 jogadores mais 5 substituições. Não posso carregar todo mundo no colo. Posso conversar, ajudar, mas cada um tem sua personalidade. Eu consigo ir até certo ponto. Há quem tenha mais personalidade, quem tenha menos, há quem ouça as vaias e talvez fique com medo. Se você comparar com a Juventus de alguns anos atrás, é diferente, e isso pesa. Se quero dizer que há alguém perto de mim a quem falta personalidade? Sim, sim, foi isso que eu disse, mas não estou apontando o dedo para os rapazes. Cada um tem sua personalidade, também há muitos recém-chegados, e há quem se esconda um pouco quando as coisas vão mal".
Poucos minutos depois, também à Sky, Spalletti apareceu e foi informado das duras palavras do ex-jogador do Torino. Veja como respondeu: "Bremer diz que há quem se esconda das vaias? Bremer deve responder pelo que diz e é bom que faça suas análises, mas ele também faz parte do jogo desta noite, assim como eu, que hoje estava na tribuna. Ele está envolvido. Antes de falar da equipe, cada um precisa falar de si mesmo. Na minha análise, pela condução que nos levou a fazer o jogo desta noite, preciso primeiro me fazer perguntas e encontrar respostas. Seria fácil demais culpar outras coisas. As palavras de Bremer podem provocar uma reação? Pelo amor de Deus, sim, mas eu também poderia dizer isso. Só que Bremer não está isento de responsabilidade pela atuação. Ele também está envolvido até o pescoço".
Depois, em entrevista coletiva, acrescentou:
"Ninguém saiu de cabeça erguida e pode se dar ao luxo de falar dos outros. Fico feliz que o capitão venha falar e dar a cara a tapa, mas é fundamental fazer análises corretas. As derrotas não poupam ninguém, envolvem todos. Todos estão com um semblante péssimo, com um aperto no peito que depois é preciso afastar à força. Todos nós estamos envolvidos nas derrotas, ninguém se salvou".
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