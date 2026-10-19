Poucos minutos depois, também à Sky, Spalletti apareceu e foi informado das duras palavras do ex-jogador do Torino. Veja como respondeu: "Bremer diz que há quem se esconda das vaias? Bremer deve responder pelo que diz e é bom que faça suas análises, mas ele também faz parte do jogo desta noite, assim como eu, que hoje estava na tribuna. Ele está envolvido. Antes de falar da equipe, cada um precisa falar de si mesmo. Na minha análise, pela condução que nos levou a fazer o jogo desta noite, preciso primeiro me fazer perguntas e encontrar respostas. Seria fácil demais culpar outras coisas. As palavras de Bremer podem provocar uma reação? Pelo amor de Deus, sim, mas eu também poderia dizer isso. Só que Bremer não está isento de responsabilidade pela atuação. Ele também está envolvido até o pescoço".





Depois, em entrevista coletiva, acrescentou:





"Ninguém saiu de cabeça erguida e pode se dar ao luxo de falar dos outros. Fico feliz que o capitão venha falar e dar a cara a tapa, mas é fundamental fazer análises corretas. As derrotas não poupam ninguém, envolvem todos. Todos estão com um semblante péssimo, com um aperto no peito que depois é preciso afastar à força. Todos nós estamos envolvidos nas derrotas, ninguém se salvou".