É uma ideia que se torna cada vez mais concreta com o passar das horas: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade juntos em campo desde o primeiro minuto em Juventus x Lazio, no domingo à noite. A presença dos dois atacantes da Juventus em campo, na parte final da partida vencida pela Velha Senhora contra o Celta Vigo, fora de casa, pela Europa League, mudou a cara da equipe e resultou na virada. Os dois marcaram e cresceram ao longo da partida.





Woltemade, que havia jogado mal no primeiro tempo, assim como quase toda a equipe, voltou para a etapa final com outra postura, até marcar, aos 58 minutos, o gol de empate, seu segundo pela Juve, depois daquele de pênalti contra o NEC, também pela Europa League. Depois, a entrada de Kolo Muani aos 64 minutos, no lugar de um apagado Alajbegovic, deu mais força à equipe e ao próprio Woltemade, que passou a se movimentar ainda melhor e com mais efetividade. Até o gol da vitória, marcado pelo francês aos 92 minutos.



