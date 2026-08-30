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Juventus está prestes a contratar o escanteado do Tottenham Pape Matar Sarr em meio ao agravamento da crise no meio-campo
Juventus encontra solução para Spalletti
A Juventus está nos estágios finais para assegurar a contratação de Sarr, com um acordo verbal agora em vigor entre os dois clubes, de acordo com Sky Sport Italia. Espera-se que o negócio seja formalizado como um empréstimo envolvendo uma taxa de €3 milhões, com obrigação de compra por €30 milhões se certas condições forem cumpridas. Acredita-se que essas condições estejam ligadas ao número de partidas do jogador e à classificação do clube para uma competição europeia na próxima temporada.
A busca por Sarr se intensificou depois de a Juventus não conseguir contratar outros alvos principais, mais notavelmente Franck Kessie, que optou por se juntar à Atalanta. Com o relógio correndo em direção ao prazo final de domingo, a cúpula da Juve agiu rapidamente para voltar suas atenções ao meio-campista do Tottenham. O jogador de 23 anos é visto como um perfil versátil, que pode se encaixar imediatamente no sistema tático, oferecendo presença física e segurança técnica.
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Problemas de lesão de Thuram forçam a mão da Juventus
A urgência por trás desta transferência foi impulsionada pela piora da condição física de Khephren Thuram. O francês não conseguiu se integrar totalmente ao elenco devido a um problema persistente no joelho, e agora há sérias preocupações de que Thuram possa precisar de intervenção cirúrgica para resolver uma síndrome patelofemoral que o aflige há meses. Luciano Spalletti tem sido enfático sobre a necessidade de reforços, especialmente com outras peças importantes, como Kenan Yildiz e Weston McKennie, também correndo o risco de ficar afastados.
De Zerbi confirma desejo de Sarr de deixar o norte de Londres
Do outro lado do Canal da Mancha, o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmou que Sarr é um dos vários jogadores que expressaram o desejo de buscar um novo desafio longe do norte de Londres. O meio-campista senegalês ficou notavelmente fora da lista de relacionados na recente derrota dos Spurs para o Newcastle United, resultado que agravou ainda mais um péssimo início de temporada na Premier League. De Zerbi foi transparente sobre a situação e explicou que, embora valorize o jogador, o clube não vai impedir sua saída, desde que sua avaliação financeira seja atendida pelos interessados.
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Detalhes finais ainda restam antes dos exames médicos em Turim
Com o acordo verbal fechado, o foco agora se volta para a finalização administrativa da documentação. A Juventus quer ter Sarr em Turim até domingo para realizar os exames médicos e assinar seu contrato. O departamento de contratações do clube trabalhou incansavelmente para lidar com as complexidades das cláusulas de obrigação, garantindo que a estrutura financeira do negócio permaneça sustentável. Para Sarr, a mudança representa um recomeço e a chance de provar seu valor em uma das ligas mais exigentes da Europa, após perder espaço no Tottenham Hotspur Stadium sob o novo comando.
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