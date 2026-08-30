A Juventus está nos estágios finais para assegurar a contratação de Sarr, com um acordo verbal agora em vigor entre os dois clubes, de acordo com Sky Sport Italia. Espera-se que o negócio seja formalizado como um empréstimo envolvendo uma taxa de €3 milhões, com obrigação de compra por €30 milhões se certas condições forem cumpridas. Acredita-se que essas condições estejam ligadas ao número de partidas do jogador e à classificação do clube para uma competição europeia na próxima temporada.

A busca por Sarr se intensificou depois de a Juventus não conseguir contratar outros alvos principais, mais notavelmente Franck Kessie, que optou por se juntar à Atalanta. Com o relógio correndo em direção ao prazo final de domingo, a cúpula da Juve agiu rapidamente para voltar suas atenções ao meio-campista do Tottenham. O jogador de 23 anos é visto como um perfil versátil, que pode se encaixar imediatamente no sistema tático, oferecendo presença física e segurança técnica.