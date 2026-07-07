Juventus, especulações sobre Kolo Muani: há divergências com o Paris Saint-Germain quanto ao valor e, segundo o *L’Équipe*, o Tottenham está tentando entrar na disputa

A Juventus, que tomou nota, gostaria de economizar um pouco e está pensando mais na ordem de uma transação total de 30 milhões de euros, após ter chegado a um acordo preliminar com o jogador e sua equipe. Mas, segundo pelo menos o que o L'Equipe relata hoje, o que poderia complicar os planos seria a entrada de um terceiro elemento indesejado, de outro clube, que, para ser mais preciso, responde pelo nome de Tottenham. Apesar de vir de uma temporada bastante complicada em Londres – 5 gols e 4 assistências em 41 partidas –, o que não lhe permitiu garantir uma convocação para a Copa do Mundo, Kolo Muani ainda estaria nos planos do time inglês e de seu técnico, Roberto De Zerbi. Mais um obstáculo para a Juventus que, após a contratação de Ekhator do Genoa, continua explorando essa e outras opções consideradas prioritárias (um goleiro e um zagueiro central) para entregar a Spalletti um elenco mais alinhado às suas ideias, coincidindo com o início da pré-temporada, previsto para 13 de julho.