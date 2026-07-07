Randal Kolo Muani continua sendo o principal alvo da Juventus para reforçar seu ataque. Mesmo após as mudanças radicais na diretoria, o clube bianconero considera o francês a solução ideal para lidar com a saída de Dusan Vlahovic e com outras baixas programadas no ataque (David, Openda e Zhegrova). O jogador, que já atuou em Turim de janeiro a junho de 2025, há muito tempo manifestou seu desejo de deixar definitivamente o Paris Saint-Germain – que na última temporada o emprestou sem opção de compra ao Tottenham – e voltar ao clube italiano, mas as negociações entre os clubes não estão avançando no momento.
Traduzido por
Juventus, especulações sobre Kolo Muani: há divergências com o Paris Saint-Germain quanto ao valor e, segundo o *L’Équipe*, o Tottenham está tentando entrar na disputa
O PSG NÃO DÁ DESCONTOS
Como demonstraram o caso da transferência de Gonçalo Ramos para o Milan (70 milhões de euros) e a iminente transferência de Kang-in Lee para o Atlético de Madrid (40 milhões), os campeões da Europa decidiram lucrar ao máximo com as vendas dos jogadores que não fazem mais parte do projeto técnico de Luis Enrique, a fim de reforçar o elenco com poucas contratações, mas de grande qualidade, como seriam Yan Diomandé, do Leipzig, e Magnes Achliouche, do Mônaco. A exigência para a saída de Kolo Muani não mudou e continua sendo de 40 milhões de euros, mesmo diante da flexibilidade quanto à fórmula, que poderia ser um empréstimo com opção de compra obrigatória.
ARMADILHA INGLESA
A Juventus, que tomou nota, gostaria de economizar um pouco e está pensando mais na ordem de uma transação total de 30 milhões de euros, após ter chegado a um acordo preliminar com o jogador e sua equipe. Mas, segundo pelo menos o que o L'Equipe relata hoje, o que poderia complicar os planos seria a entrada de um terceiro elemento indesejado, de outro clube, que, para ser mais preciso, responde pelo nome de Tottenham. Apesar de vir de uma temporada bastante complicada em Londres – 5 gols e 4 assistências em 41 partidas –, o que não lhe permitiu garantir uma convocação para a Copa do Mundo, Kolo Muani ainda estaria nos planos do time inglês e de seu técnico, Roberto De Zerbi. Mais um obstáculo para a Juventus que, após a contratação de Ekhator do Genoa, continua explorando essa e outras opções consideradas prioritárias (um goleiro e um zagueiro central) para entregar a Spalletti um elenco mais alinhado às suas ideias, coincidindo com o início da pré-temporada, previsto para 13 de julho.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.