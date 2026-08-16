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Juventus esclarece situação da transferência de Mostafa Shobeir enquanto negociações pelo goleiro do Egito ganham novo rumo
Juventus descarta ligação com Shobeir
A gigante italiana negou com veemência as notícias recentes que sugeriam que Shobeir, goleiro do Al Ahly e do Egito, é um alvo do clube nesta janela de transferências.
As especulações haviam se intensificado em torno do jogador de 26 anos após suas atuações impressionantes no cenário internacional, mas a Juventus agiu rapidamente para esfriar os rumores sobre uma possível transferência para a Serie A.
Em resposta direta à crescente especulação, um representante do clube disse à imprensa: "A Juventus não tem absolutamente nenhum interesse em contratar Shobeir, e o jogador não está nos nossos planos." Essa posição definitiva parece encerrar qualquer esperança de que o goleiro vá para o Allianz Stadium neste verão.
- Getty Images Sport
Claudio Chiellini fala sobre os rumores
A negativa foi reforçada no mais alto nível do departamento de futebol do clube. O CEO da Juventus, Claudio Chiellini, reiterou que o jogador não está nos planos para o elenco principal da Juventus.
"A Juventus não demonstrou nenhum interesse em contratar Mostafa Shobeir, e o jogador não está nos nossos planos de forma alguma", confirmou Chiellini ao ser questionado sobre as ligações com a estrela da Premier League egípcia.
Outros dirigentes do clube, incluindo o diretor esportivo Frederic Massara, manifestaram confusão sobre a origem das notícias. Em um comunicado conjunto, a dupla destacou: "Recebemos muitas ligações sobre essas notícias e não sabemos a origem delas, mas o que sabemos muito bem é que tudo o que foi dito sobre o nosso interesse em contratar Shobeir está completamente incorreto.
Alvos alternativos para a Juventus
Embora Shobeir não esteja no radar, a Juventus segue buscando ativamente um novo goleiro para reforçar seu elenco. O clube foi recentemente ligado a uma investida de alto perfil por Emiliano Martinez, campeão da Copa do Mundo pelo Aston Villa. No entanto, esse negócio é complicado pela condição física do argentino, especificamente uma fratura no dedo que pode exigir cirurgia e levar a um afastamento de três meses.
A busca por um novo camisa 1 fez a Juventus explorar várias alternativas pela Europa. O clube havia monitorado anteriormente Zion Suzuki, que acabou se transferindo para o Aston Villa, deixando a Juventus para considerar outras opções.
- AFP
Valorização de Shobeir no Al Ahly
Apesar da negativa da Juventus, Mostafa Shobeir segue sendo uma promessa muito bem avaliada no futebol do Oriente Médio. O jogador de 26 anos se firmou como a principal opção tanto do Al Ahly quanto da seleção egípcia, especialmente depois de disputar a Copa do Mundo de 2026. Seu grande momento aconteceu quando defendeu um pênalti da lenda argentina Lionel Messi no confronto das oitavas de final.
O Al Ahly já demonstrou seu compromisso em manter o goleiro ao rejeitar interesse externo no início deste verão. Segundo informações, o clube recusou uma oferta do Nordsjaelland, da Dinamarca, preferindo manter seu principal jogador enquanto se prepara para uma agenda cheia em competições nacionais e continentais.
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