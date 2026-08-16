A gigante italiana negou com veemência as notícias recentes que sugeriam que Shobeir, goleiro do Al Ahly e do Egito, é um alvo do clube nesta janela de transferências.

As especulações haviam se intensificado em torno do jogador de 26 anos após suas atuações impressionantes no cenário internacional, mas a Juventus agiu rapidamente para esfriar os rumores sobre uma possível transferência para a Serie A.

Em resposta direta à crescente especulação, um representante do clube disse à imprensa: "A Juventus não tem absolutamente nenhum interesse em contratar Shobeir, e o jogador não está nos nossos planos." Essa posição definitiva parece encerrar qualquer esperança de que o goleiro vá para o Allianz Stadium neste verão.



