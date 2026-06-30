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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: Ekhator passa por exames médicos; os detalhes do acordo com o Genoa

Juventus
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Genoa
J. Ekhator

Entre a Juventus e o Genoa, há contatos contínuos sobre o jogador nascido em 2006, e as negociações foram desbloqueadas

Jeff Ekhator está a caminho de Turim para realizar os exames médicos pela Juventus. A informação foi revelada por Matteo Moretto, que esclarece que, nas últimas horas, o clube bianconero elevou sua oferta para 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões de euros. O Genoa aceitou. As partes estão trabalhando para definir tudo até a meia-noite.


Hoje, houve contatos contínuos entre a Juventus e o Genoa para chegar a um acordo que poderia levar Jeff Ekhator à equipe da Juventus. Conforme informa Gianluca Di Marzio, se o negócio for fechado, o Genoa ficaria com David Puczka, lateral que marcou 10 gols na última temporada pela Juventus Next Gen. Ekhator, que agrada muito tanto ao diretor esportivo da Juve — e ex-jogador do Genoa —, Marco Ottolini, quanto ao novo diretor executivo da Juve, Giovanni Carnevali, também conta com a aprovação de Luciano Spalletti. O jogador, nascido em 2006, acumulou, com a camisa do Genoa, um total de 57 partidas, marcando 5 gols. Na Juve, ele é considerado um jogador destinado a crescer significativamente nos próximos anos e também alguém que, junto com outros, pode fazer parte de um núcleo italiano dentro do time da Juventus.


  • NADA DE NEGÓCIOS PARA O GENOA

    Giovanni Daffara, que a Juventus transferiu para o Parma, não estará envolvido nessa operação. Está tudo acertado para a chegada do jogador nascido em 2004, que chegou a Collecchio esta tarde para realizar os exames médicos. A Juventus e o Parma chegaram a um acordo para a transferência do goleiro nascido em 2004 para o Tardini. No ano passado, ele teve uma excelente temporada na Série B com o Avellino, que terminou com a classificação para os playoffs (derrota contra o Catanzaro). Criado nas categorias de base do Biellese e da Juventus, ele se transfere para o time de Cuesta em uma transferência definitiva por 5 milhões de euros. Não está prevista a opção de recompra por parte do clube da Juventus. Após semanas de contatos e negociações, chegou o acordo: o goleiro está pronto para iniciar uma nova aventura na Série A com a camisa amarelo-azul.



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    Mas não é só a Juve, pois o Napoli também está de olho em Ekhator: o diretor esportivo dos Azzurri, Giovanni Manna, conversou sobre o assunto com o diretor esportivo do Genoa, Diego Lopez.

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