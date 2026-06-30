Jeff Ekhator está a caminho de Turim para realizar os exames médicos pela Juventus. A informação foi revelada por Matteo Moretto, que esclarece que, nas últimas horas, o clube bianconero elevou sua oferta para 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões de euros. O Genoa aceitou. As partes estão trabalhando para definir tudo até a meia-noite.





Hoje, houve contatos contínuos entre a Juventus e o Genoa para chegar a um acordo que poderia levar Jeff Ekhator à equipe bianconera. Conforme informa Gianluca Di Marzio, se o negócio for fechado, os rossoblù ficariam com David Puczka, lateral que marcou 10 gols na última temporada pela Juventus Next Gen. Ekhator, que agrada muito tanto ao diretor esportivo da Juve — e ex-Genoa —, Marco Ottolini, quanto ao novo diretor executivo da Juve, Giovanni Carnevali, também conta com a aprovação de Luciano Spalletti. O jogador, nascido em 2006, acumulou, com a camisa do Genoa, um total de 57 partidas, marcando 5 gols. Na Juve, ele é considerado um jogador destinado a crescer significativamente nos próximos anos e também alguém que, junto com outros, pode fazer parte de um núcleo italiano dentro do time da Juventus.



