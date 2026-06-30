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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: Ekhator está em Turim para os exames médicos; os detalhes do acordo com o Genoa

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J. Ekhator

Entre a Juventus e o Genoa, há contatos contínuos sobre o jogador nascido em 2006, e as negociações foram desbloqueadas

Jeff Ekhator está a caminho de Turim para realizar os exames médicos pela Juventus. A informação foi revelada por Matteo Moretto, que esclarece que, nas últimas horas, o clube bianconero elevou sua oferta para 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões de euros. O Genoa aceitou. As partes estão trabalhando para definir tudo até a meia-noite.


Hoje, houve contatos contínuos entre a Juventus e o Genoa para chegar a um acordo que poderia levar Jeff Ekhator à equipe bianconera. Conforme informa Gianluca Di Marzio, se o negócio for fechado, os rossoblù ficariam com David Puczka, lateral que marcou 10 gols na última temporada pela Juventus Next Gen. Ekhator, que agrada muito tanto ao diretor esportivo da Juve — e ex-Genoa —, Marco Ottolini, quanto ao novo diretor executivo da Juve, Giovanni Carnevali, também conta com a aprovação de Luciano Spalletti. O jogador, nascido em 2006, acumulou, com a camisa do Genoa, um total de 57 partidas, marcando 5 gols. Na Juve, ele é considerado um jogador destinado a crescer significativamente nos próximos anos e também alguém que, junto com outros, pode fazer parte de um núcleo italiano dentro do time da Juventus.


  • NADA DE NEGÓCIOS PARA O GENOA

    Giovanni Daffara, que a Juventus transferiu para o Parma, não estará envolvido nessa operação. Está tudo acertado para a chegada do jogador nascido em 2004, que chegou a Collecchio esta tarde para realizar os exames médicos. A Juventus e o Parma chegaram a um acordo para a transferência do goleiro nascido em 2004 para o Tardini. No ano passado, ele teve uma excelente temporada na Série B com o Avellino, que terminou com a classificação para os playoffs (derrota contra o Catanzaro). Criado nas categorias de base do Biellese e da Juventus, ele se transfere para o time de Cuesta em uma transferência definitiva por 5 milhões de euros. Não está prevista a opção de recompra por parte do clube da Juventus. Após semanas de contatos e negociações, chegou o acordo: o goleiro está pronto para iniciar uma nova aventura na Série A com a camisa amarelo-azul.



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    Mas não é só a Juve, pois o Napoli também está de olho em Ekhator: o diretor esportivo dos Azzurri, Giovanni Manna, conversou sobre o assunto com o diretor esportivo do Genoa, Diego Lopez.

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