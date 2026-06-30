Jeff Ekhator está a caminho de Turim para realizar os exames médicos pela Juventus. A informação foi revelada por Matteo Moretto, que esclarece que, nas últimas horas, o clube bianconero elevou sua oferta para 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões de euros. O Genoa aceitou. As partes estão trabalhando para definir tudo até a meia-noite.





Hoje, houve contatos contínuos entre a Juventus e o Genoa para chegar a um acordo que poderia levar Jeff Ekhator à equipe da Juventus. Conforme informa Gianluca Di Marzio, se o negócio for fechado, o Genoa ficaria com David Puczka, lateral que marcou 10 gols na última temporada pela Juventus Next Gen. Ekhator, que agrada muito tanto ao diretor esportivo da Juve — e ex-jogador do Genoa —, Marco Ottolini, quanto ao novo diretor executivo da Juve, Giovanni Carnevali, também conta com a aprovação de Luciano Spalletti. O jogador, nascido em 2006, acumulou, com a camisa do Genoa, um total de 57 partidas, marcando 5 gols. Na Juve, ele é considerado um jogador destinado a crescer significativamente nos próximos anos e também alguém que, junto com outros, pode fazer parte de um núcleo italiano dentro do time da Juventus.



