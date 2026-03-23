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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus e Spalletti, muitas questões a esclarecer: os pontos-chave, como muda o mercado sem a Liga dos Campeões

O clube da Juventus não tem dúvidas: Spalletti vai renovar e ficar, mas o mercado de transferências dependerá da classificação para a Liga dos Campeões

A Juventus optou pela continuidade: Luciano Spalletti está pronto para renovar seu contrato até 2027 (com opção de prorrogação) antes da Páscoa, independentemente do empate com o Sassuolo, que não influenciou as estratégias. O clube considera o técnico a pessoa certa para trazer de volta imediatamente a competitividade dos bianconeri na Itália, sem novas reformulações, mesmo na eventualidade de não se classificar para a próxima Liga dos Campeões.


Não há um plano alternativo: a diretoria está satisfeita e, nos próximos dias, serão definidos os últimos detalhes. Spalletti, por sua vez, pede total clareza, como se lê no Tuttosport:autonomia técnica, apoio total à construção de um time pronto para vencer imediatamente e um mercado sem interferências externas. O objetivo é evitar mal-entendidos do passado (quando, por exemplo, Tudor pediu Kolo Muani e a diretoria trouxe Openda) e construir uma linha comum em todas as decisões.


Em campo, a disputa pela quarta colocação continua aberta, a três pontos de distância: difícil, mas não impossível. De olho no futuro, com a Champions League, o técnico aposta em seis reforços de alto nível, dos quais pelo menos quatro titulares, para elevar a qualidade e a experiência e almejar o título.


  • SEM A CHAMPIONS, O QUE ACONTECE?

    Sem uma competição europeia de peso, porém, as ambições e metas mudariam: nomes de destaque se tornariam difíceis de contratar. Spalletti, no entanto, não pretende abrir mão dos grandes nomes atuais e, em um cenário mais modesto, apostaria em uma mistura de veteranos vencedores e jovens talentos, replicando o modelo já bem-sucedido construído em Nápoles.


    Sem a Liga dos Campeões, por exemplo, seria difícil convencer Goretzka e Bernardo Silva a passar pelo purgatório da Liga Europa. E também Ederson, o sonho para o meio-campo: certas peças se tornariam inatingíveis. Mas Spalletti não aceitaria perder nenhum grande nome: de Bremer a Cambiaso, passando por Kalulu e Thuram, dando obviamente como certa a permanência de Yildiz e McKennie. Sem o 4º lugar, o mercado teria um tom mais discreto, e Spalletti está ciente disso.


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