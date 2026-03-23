A Juventus optou pela continuidade: Luciano Spalletti está pronto para renovar seu contrato até 2027 (com opção de prorrogação) antes da Páscoa, independentemente do empate com o Sassuolo, que não influenciou as estratégias. O clube considera o técnico a pessoa certa para trazer de volta imediatamente a competitividade dos bianconeri na Itália, sem novas reformulações, mesmo na eventualidade de não se classificar para a próxima Liga dos Campeões.





Não há um plano alternativo: a diretoria está satisfeita e, nos próximos dias, serão definidos os últimos detalhes. Spalletti, por sua vez, pede total clareza, como se lê no Tuttosport:autonomia técnica, apoio total à construção de um time pronto para vencer imediatamente e um mercado sem interferências externas. O objetivo é evitar mal-entendidos do passado (quando, por exemplo, Tudor pediu Kolo Muani e a diretoria trouxe Openda) e construir uma linha comum em todas as decisões.





Em campo, a disputa pela quarta colocação continua aberta, a três pontos de distância: difícil, mas não impossível. De olho no futuro, com a Champions League, o técnico aposta em seis reforços de alto nível, dos quais pelo menos quatro titulares, para elevar a qualidade e a experiência e almejar o título.



