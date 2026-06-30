Está tudo acertado, falta apenas a oficialização. A Juventus e o Parma chegaram a um acordo para a transferência de Giovanni Daffara, goleiro nascido em 2004, para o Tardini. No ano passado, ele teve uma excelente temporada na Série B com o Avellino, que terminou com a classificação para os playoffs (derrota contra o Catanzaro). Criado nas categorias de base do Biellese e da Juventus, ele se transfere para o time de Cuesta em uma transferência definitiva de 5 milhões de euros. Não está prevista a opção de recompra por parte da Juventus. Após semanas de contatos e negociações, chegou o acordo: o goleiro está pronto para iniciar uma nova aventura na Série A com a camisa amarelo-azul.
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Juventus: é oficial a transferência de Giovanni Daffara para o Parma: quanto os bianconeri vão receber, a verdade sobre a cláusula de recompra
NADA DE GÊNOVA, EM PARMA PARA SER TITULAR
Portanto, nada de Genoa para Daffara. Caso se chegue a um acordo a tempo para a negociação envolvendo Ekhator e Puczka, o ex-jogador do Avellino certamente não fará parte das negociações entre os bianconeri e o clube da Ligúria. Daffara chega ao Parma para ser titular: Zion Suzuki, primeira escolha do Leeds, está de saída.