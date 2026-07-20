Mais um jovem talento italiano deixa nosso país para se transferir para o Ajax, um dos clubes mais prestigiados da Europa. Trata-se de Diego Pugno, atacante nascido em 2006, que pertence à Juventus Next Gen e passa oficialmente para o time holandês por meio de um contrato de empréstimo.
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Juventus: é oficial a transferência de Diego Pugno, da classe de 2006, para o Ajax: quem é o terceiro italiano a se transferir para Amsterdã depois de Lorenzo Lucca e Daniele Rugani
O COMUNICADO DA JUVE
Este é o comunicado divulgado pelo clube bianconero: “Diego Pugno se despede da Juventus: o atacante, nascido em 2006, será emprestado ao Ajax para a próxima temporada esportiva. Chegado ao clube bianconero em 2021, o jovem atacante passou por uma parte importante de seu desenvolvimento dentro de nossa Base. Uma trajetória repleta de marcos significativos, que culminou em dezembro de 2024 com o momento especial de sua estreia na equipe principal, na partida da Série A disputada fora de casa contra o Lecce. Na última temporada, Pugno disputou 9 partidas e marcou 2 gols vestindo a camisa do Next Gen”.
O TERCEIRO ITALIANO DO AJAX
Diego Pugno será o terceiro jogador italiano a vestir a prestigiosa camisa do Ajax na história do time holandês. Antes dele, esse privilégio coube ao atual atacante do Napoli, Lorenzo Lucca (16 partidas e 2 gols), na temporada 2023/2024, por empréstimo do Pisa, e ao zagueiro Daniele Rugani (26 partidas e um gol), também vindo da Juventus, que jogou pelos Lancieri de Amsterdã na temporada 2024/2025.
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