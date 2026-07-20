Juventus: é oficial a transferência de Diego Pugno, da classe de 2006, para o Ajax: quem é o terceiro italiano a se transferir para Amsterdã depois de Lorenzo Lucca e Daniele Rugani

Este é o comunicado divulgado pelo clube bianconero: “Diego Pugno se despede da Juventus: o atacante, nascido em 2006, será emprestado ao Ajax para a próxima temporada esportiva. Chegado ao clube bianconero em 2021, o jovem atacante passou por uma parte importante de seu desenvolvimento dentro de nossa Base. Uma trajetória repleta de marcos significativos, que culminou em dezembro de 2024 com o momento especial de sua estreia na equipe principal, na partida da Série A disputada fora de casa contra o Lecce. Na última temporada, Pugno disputou 9 partidas e marcou 2 gols vestindo a camisa do Next Gen”.