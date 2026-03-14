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Juventus e Milan interessados em Lewandowski: “Ainda não decidi meu futuro, o Genoa estava interessado em mim. A Série A é muito competitiva, o futebol italiano não me parece estar em crise”

O atacante polonês de 37 anos tem contrato com o Barcelona que expira em junho.

Trinta e sete anos (38 no próximo dia 21 de agosto) e nem parece. Robert Lewandowski continua sendo um dos nomes mais cobiçados do mercado: com contrato que expira em junho com o Barcelona, o atacante polonês está na mira da Juventus e do Milan.

Eis o que ele disse em entrevista à SportWeek , a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a La Gazzetta dello Sport : “Sobre o meu futuro, sinceramente, hoje não há nada a dizer , sou sincero. O objetivo é chegar ao final da temporada com o maior número possível de vitórias, gols e títulos. Depois veremos. Não penso nisso e não decidi nada; no momento, não é uma prioridade”.

  • "Nunca estive perto da Série A? Em 2010, eu ainda estava na Polônia e estava prestes a me transferir para o Borussia Dortmund. O Genoa queria me contratar, então me convidaram para assistir a um jogo contra a Sampdoria. Eu estava curioso para ver como era o clube, o estádio, o ambiente. Também para ser justo com quem havia demonstrado interesse por mim, fui assistir ao clássico em Marassi. Essa foi a única vez que tive contato com um time italiano".

    "Vejo o campeonato italiano como muito competitivo; geralmente é disputado e nem sempre o mesmo time vence. Na Liga dos Campeões, vocês tiveram as finais da Juventus e depois as da Inter; não me parece que estejam em crise".

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