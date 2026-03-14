Trinta e sete anos (38 no próximo dia 21 de agosto) e nem parece. Robert Lewandowski continua sendo um dos nomes mais cobiçados do mercado: com contrato que expira em junho com o Barcelona, o atacante polonês está na mira da Juventus e do Milan.

Eis o que ele disse em entrevista à SportWeek , a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a La Gazzetta dello Sport : “Sobre o meu futuro, sinceramente, hoje não há nada a dizer , sou sincero. O objetivo é chegar ao final da temporada com o maior número possível de vitórias, gols e títulos. Depois veremos. Não penso nisso e não decidi nada; no momento, não é uma prioridade”.