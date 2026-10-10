O Cagliari sabe perfeitamente que seu principal ativo está dominando as manchetes após as recentes atuações pela Itália. Romano, que só recentemente acertou sua ida para a Sardenha vindo da Roma, por empréstimo inicial com obrigação de compra, viu sua cotação disparar depois de somar três partidas pela seleção italiana, incluindo uma estreia de grande repercussão contra a Bélgica na última pausa para jogos internacionais. Apesar do crescente barulho vindo de Turim e Milão, o diretor do Cagliari, Pietro Accardi, deixou claro que uma saída no meio da temporada não está nos planos.

Accardi ressaltou que o clube tem o dever com seus torcedores de manter o elenco forte e competitivo pelo restante da campanha. "Sabemos muito bem que ele está começando a atrair muito interesse, como se espera de um jogador nascido em 2006, com as qualidades dele e grande margem de evolução. Representar esse povo também significa não ter a sensação de ser uma passagem temporária. Nenhum de nós pensa em perder um jogador tão valioso em janeiro. Somos o sétimo maior time da Itália em número de torcedores, então todos nós conhecemos nossa responsabilidade com o nosso povo", disse Accardi ao Tuttosport.