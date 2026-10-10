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Juventus e Inter de Milão são informadas de que o jovem destaque do Cagliari, Alessandro Romano, não vai a lugar nenhum em janeiro
Posicionamento do Cagliari sobre o interesse por Romano
O Cagliari sabe perfeitamente que seu principal ativo está dominando as manchetes após as recentes atuações pela Itália. Romano, que só recentemente acertou sua ida para a Sardenha vindo da Roma, por empréstimo inicial com obrigação de compra, viu sua cotação disparar depois de somar três partidas pela seleção italiana, incluindo uma estreia de grande repercussão contra a Bélgica na última pausa para jogos internacionais. Apesar do crescente barulho vindo de Turim e Milão, o diretor do Cagliari, Pietro Accardi, deixou claro que uma saída no meio da temporada não está nos planos.
Accardi ressaltou que o clube tem o dever com seus torcedores de manter o elenco forte e competitivo pelo restante da campanha. "Sabemos muito bem que ele está começando a atrair muito interesse, como se espera de um jogador nascido em 2006, com as qualidades dele e grande margem de evolução. Representar esse povo também significa não ter a sensação de ser uma passagem temporária. Nenhum de nós pensa em perder um jogador tão valioso em janeiro. Somos o sétimo maior time da Itália em número de torcedores, então todos nós conhecemos nossa responsabilidade com o nosso povo", disse Accardi ao Tuttosport.
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De olho no futuro
Sobre sua decisão de vestir a camisa da Itália, Accardi destacou que Romano aborda escolhas importantes com um equilíbrio entre abertura e personalidade independente. Embora ouça atentamente os conselhos, ele acabou tomando a decisão por conta própria, seguindo o coração para fazer uma escolha que atenda tanto à sua carreira atual quanto às suas ambições futuras.
"Ele tomou as próprias decisões porque é alguém que escuta, mas, ao mesmo tempo, tem sua própria personalidade, seu próprio caráter. Portanto, como explicou, sentiu que precisava fazer essa escolha com o coração, para o presente, mas também para o futuro", explicou Accardi.
Desenvolvimento e força mental
A confiança de Accardi em Romano está enraizada na comprovada resiliência do jogador durante sua passagem pelas divisões inferiores antes de chegar à elite. O diretor destacou que a passagem de Romano pelo Spezia foi o catalisador para sua crença no potencial de longo prazo do jogador. O jovem meio-campista atuou em todos os jogos durante um período desafiador para o clube da Ligúria, demonstrando uma maturidade rara para jogadores de sua faixa etária.
"Ele me impressionou na temporada passada pela rapidez com que se adaptou a uma situação difícil no Spezia. Um jovem jogador que, em sua primeira experiência no nível profissional, conseguiu se firmar e disputar todas as 19 partidas apesar das dificuldades mostra que tipo de mentalidade ele tem. Certamente houve uma grande procura por ele neste verão. Outras equipes estavam interessadas, mas acredito que o projeto do Cagliari e, acima de tudo, o técnico fizeram a diferença", observou Accardi.
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Humilde apesar da ascensão
Accardi destacou que, apesar de sua ascensão rápida, Romano continua tão centrado quanto no seu primeiro dia no Cagliari. Embora conquistar um lugar na seleção tenha, sem dúvida, ajudado em seu crescimento, o diretor observou que o jovem talento entende que sua trajetória imediata e seu desenvolvimento seguem firmemente ligados ao clube.
"É a mesma coisa do primeiro dia. Ele sabe que a seleção certamente lhe deu algo, mas, ao mesmo tempo, sabe que o caminho dele é aqui no Cagliari", afirmou Accardi.
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