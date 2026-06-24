Não é só Kolo Muani. A Juventus está atuando em várias frentes nesta primeira fase da janela de transferências de verão, que terá início oficialmente no próximo dia 29 de junho. Entre as situações a serem levadas em grande consideração está a dupla negociação com o Bologna, sobre a qual os bianconeri continuam refletindo mesmo nestas últimas horas. Por um lado, o novo diretor executivo Giovanni Carnevali reiterou ao clube rossoblù o interesse pelo zagueiro central Jhon Lucumì; por outro, os emilianos estão muito interessados no meio-campista Fabio Miretti, que está de saída da Juve.
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Juventus, dupla negociação com o Bologna: Lucumì é a principal opção para a defesa ao lado de Muharemovic; Miretti pode acabar vestindo a camisa dos rossoblù
A JUVENTUS QUER DOIS DEFENSORES
Segundo o que destaca a Sky Sport, trataria-se de duas negociações distintas do ponto de vista formal e econômico, mas, na prática, a Juventus e o Bologna estão avaliando essa dupla oportunidade. Por um lado, o time comandado por Luciano Spalletti reiterou seu grande interesse pelo zagueiro central colombiano, considerado uma opção prioritária ao lado de Tarik Muharemovic, outro jogador que Carnevali e Chiellini estão considerando para a próxima temporada (na ocasião da transferência para o Sassuolo, foi garantida uma participação de 50% sobre uma futura revenda, o que permitiria à Juve comprá-lo por metade do preço em relação à oferta de um concorrente). O contrato de Lucumì vence em 2027 e sua avaliação oscila entre 20 e 25 milhões de euros.
BOLONHA SOBRE MIRETTI
Por outro lado, a Juventus está buscando uma solução para a saída de Fabio Miretti, nascido em 2003, que não é considerado fundamental no projeto esportivo de Luciano Spalletti para a próxima temporada e é, na verdade, visto como “excedente” por questões orçamentárias e para gerar lucros com a venda de jogadores, a fim de compensar a perda de receitas da Liga dos Campeões. O Bologna reiterou nos últimos dias seu interesse pelo jogador formado nas categorias de base da Juventus e pode dar passos formais nesse sentido em breve. Miretti, sob contrato com a Juve até 2028, tem uma avaliação de 15 milhões de euros.