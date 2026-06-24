Juventus, dupla negociação com o Bologna: Lucumì é a principal opção para a defesa ao lado de Muharemovic; Miretti pode acabar vestindo a camisa dos rossoblù

Segundo o que destaca a Sky Sport, trataria-se de duas negociações distintas do ponto de vista formal e econômico, mas, na prática, a Juventus e o Bologna estão avaliando essa dupla oportunidade. Por um lado, o time comandado por Luciano Spalletti reiterou seu grande interesse pelo zagueiro central colombiano, considerado uma opção prioritária ao lado de Tarik Muharemovic, outro jogador que Carnevali e Chiellini estão considerando para a próxima temporada (na ocasião da transferência para o Sassuolo, foi garantida uma participação de 50% sobre uma futura revenda, o que permitiria à Juve comprá-lo por metade do preço em relação à oferta de um concorrente). O contrato de Lucumì vence em 2027 e sua avaliação oscila entre 20 e 25 milhões de euros.