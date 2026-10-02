Juventus, do "banho de sangue" às saídas "possíveis": os 3 alertas lançados por Carnevali

A temporada 2026/2027 será uma encruzilhada incrivelmente importante para entender e decifrar o futuro da Juventus. A pressão sobre LucianoSpalletti é obviamente enorme e, nas duas últimas rodadas, primeiro o fechamento do balanço de 2025/2026 e depois as palavras do diretor-executivo GiovanniCarnevali inevitavelmente aumentaram o nível de atenção sobre o que o campo poderá, ou melhor, deverá dizer.

O CEO da Juventus, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, deixou claro, ainda que com o sorriso e o jeito sereno que o distinguem, que o alerta econômico no clube já disparou e que, com base nos resultados que forem obtidos em campo, também mudarão as estratégias futuras na montagem do elenco.



