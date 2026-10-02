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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus, do "banho de sangue" às saídas "possíveis": os 3 alertas lançados por Carnevali

Juventus

A longa entrevista concedida pelo CEO da Juventus à Gazzetta dello Sport explicou como enormes limitações financeiras pesam sobre o futuro da Juventus e do seu elenco.

A temporada 2026/2027 será uma encruzilhada incrivelmente importante para entender e decifrar o futuro da Juventus. A pressão sobre LucianoSpalletti é obviamente enorme e, nas duas últimas rodadas, primeiro o fechamento do balanço de 2025/2026 e depois as palavras do diretor-executivo GiovanniCarnevali inevitavelmente aumentaram o nível de atenção sobre o que o campo poderá, ou melhor, deverá dizer.

O CEO da Juventus, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, deixou claro, ainda que com o sorriso e o jeito sereno que o distinguem, que o alerta econômico no clube já disparou e que, com base nos resultados que forem obtidos em campo, também mudarão as estratégias futuras na montagem do elenco.


  • O primeiro alerta: o "banho de sangue" sem Champions League

    A classificação para a próxima Champions League será fundamental e prioritária. O dinheiro da principal competição da Uefa que faltará no balanço de 2026/2027 terá de ser compensado por outras receitas, mas fracassar no acesso por dois anos seguidos obrigará o clube a fazer movimentos bem mais importantes e extremos.


    "O que importa é vencer. Sim, você tem que vencer. Mas também tem que entender como fazer isso. O quarto lugar virou mais negócio do que futebol, se você chega à Champions é uma coisa, caso contrário é um banho de sangue"

  • O segundo alerta: os "limites do acordo" da Uefa

    Carnevali destacou que já hoje existem, para o clube, limites importantes que ele será chamado a respeitar, sobretudo em relação ao Settlement Agreement assinado com a Uefa.

    "A Juventus precisa equilibrar os resultados esportivos e os econômicos. A sustentabilidade deve caminhar lado a lado com a competitividade. O dinheiro da Champions é muito importante, até porque nós assinamos o settlement agreement com a Uefa e temos alguns limites a respeitar"

  • O TERCEIRO ALERTA: “ESPERA-SE” NÃO SER OBRIGADO A VENDER

    Se não for encontrada uma forma de aumentar as receitas orgânicas em outros setores que não sejam os esportivos, a Juventus vai se ver obrigada a compensar a perda de receitas da única maneira que envolve diretamente o lado esportivo: o player trading. Carnevali reforçou que sonhar com grandes craques, hoje, não é possível. As próximas janelas de transferências terão de ser feitas de ocasiões e oportunidades "na esperança" de não precisar fazer uma venda importante até junho.


    "Queremos um time competitivo, sabemos que temos limites que precisamos respeitar. Vamos ver como o mercado vai evoluir. Eu gostaria de contratar três grandes craques, mas não dá. Então é preciso reforçar o time agindo com inteligência e aproveitando as oportunidades. Também não é certo que seja preciso fazer uma venda importante em junho para financiar o mercado. Temos garotos emprestados com possibilidade de compra por parte dos clubes. Talvez isso possa bastar"

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  • Quem corre risco de sair

    Nesse contexto, Luciano Spalletti terá de trabalhar, chamado não apenas para fazer a Juventus voltar a ser divertida e competitiva, mas para recolocá-la, sem margem para erro, ao menos na Champions League e talvez conquistar um título, como pode ser a Europa League.

    Se isso não acontecer, então a Juventus se verá obrigada a recorrer a vendas para ajustar o equilíbrio econômico do clube. O nome mais importante, capaz de em um só golpe colocar contas e balanços em ordem, segue sendo o de Kenan Yildiz (chegou sem custos e, portanto, representa uma potencial mais-valia limpa no balanço em caso de saída), mas não devem ser esquecidos Thuram, Bremer, Conceicao e até Alajbegovic, que têm muito mais mercado do que jogadores como Koopmeiners, cujo impacto no balanço terá de ser mitigado de outra forma.

  • As possíveis compras em definitivo

    Quem são, então, aqueles jogadores que não estão mais na Juventus nesta temporada e que podem ser comprados em definitivo, dando assim respiro e margem de manobra a Carnevali?

    Os dois mais importantes seguem sendo Lois Openda, que está emprestado ao Lyon sem opção de compra fixada e terá um peso de quase 30 milhões no balanço em 30 de junho de 2027, e Jonathan David, por quem o Atlético tem uma opção de compra de 25 milhões de euros.

    Depois há Michele Di Gregorio, por quem o Bournemouth tem uma opção de compra de 12,7 milhões mais 1,5 de bônus, Fabio Miretti, que o Besiktas pode contratar em definitivo por 13 milhões de euros, e também Joao Mario, que foi para a Fiorentina e poderá ser mantido mediante o pagamento de 9,5 milhões de euros à Juventus.

    Entre os sacrificáveis também pode entrar Vasiljie Adzic, que está explodindo em um Sassuolo que tem uma opção de compra de 12 milhões de euros e pelo qual a Juventus teria uma recompra de 13,7 milhões.


    Se tudo desse certo, e excluindo do cálculo Openda, que não tem um valor predefinido, e a não recompra de Adzic, a Juventus poderia obter com seus excedentes um total de 72,2 milhões de euros. O suficiente para compensar a perda de receitas da Champions 2026/27.

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