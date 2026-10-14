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Ao VivoIngressos
Celik JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus divulga convocados para enfrentar o Celta de Vigo: Boga fica fora; Celik e Neto estão na lista

Celta de Vigo x Juventus
Juventus
Celta de Vigo
Liga Europa

A lista de Spalletti para a Liga Europa

A Juventus divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Celta de Vigo, marcada para amanhã e válida pela segunda rodada da fase de liga da Europa League. Boga fica de fora, embora tenha treinado com o grupo nesta manhã. Além dele, estão ausentes Yildiz, Locatelli e Grabara, lesionados há longo tempo. Também ficam de fora os jogadores não inscritos: Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram e Ekhator (os dois últimos também estão lesionados).


O recém-chegado Neto também está entre os relacionados, após cumprir suspensão e desfalcar a equipe no jogo fora de casa contra o Cagliari. Zeki Celik também aparece na lista, apesar de ter treinado separadamente nesta manhã na Continassa.


  • UEFA EUROPA LEAGUE | CELTA DE VIGO-JUVENTUS | OS CONVOCADOS

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    12 Douglas Luiz


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto



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