A Juventus divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Celta de Vigo, marcada para amanhã e válida pela segunda rodada da fase de liga da Europa League. Boga fica de fora, embora tenha treinado com o grupo nesta manhã. Além dele, estão ausentes Yildiz, Locatelli e Grabara, lesionados há longo tempo. Também ficam de fora os jogadores não inscritos: Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram e Ekhator (os dois últimos também estão lesionados).





O recém-chegado Neto também está entre os relacionados, após cumprir suspensão e desfalcar a equipe no jogo fora de casa contra o Cagliari. Zeki Celik também aparece na lista, apesar de ter treinado separadamente nesta manhã na Continassa.



