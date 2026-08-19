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Juventus deve rescindir o contrato de Arthur Melo à medida que a passagem decepcionante do brasileiro por Turim se aproxima do fim
Conversas para rescisão de contrato em andamento
A trajetória de seis anos de Arthur na Juventus está perto de um fim abrupto. Em vez de buscar outro destino temporário para o meio-campista, a Velha Senhora agora trabalha ativamente por uma rescisão contratual. O ex-jogador de Barcelona e Liverpool tem vínculo com o Allianz Stadium até junho de 2027, mas, segundo informações, ambas as partes querem encerrar os anos restantes do acordo para permitir um recomeço em outro lugar.
De acordo com Sky Sport Italia, as partes trabalham para encontrar um acordo que permita a saída do brasileiro antes do término natural de seu contrato. O movimento sinaliza o fim do que tem sido um capítulo difícil para o jogador na Itália, já que a Juventus prioriza a saída de atletas com salários altos que não fazem parte dos planos de longo prazo do técnico para o elenco.
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Uma contratação recorde não corresponde às expectativas
A chegada de Arthur a Turim, em 2020, segue como uma das transferências mais comentadas da história recente da Serie A, principalmente pela complexa natureza financeira da transação. Ele chegou do Barcelona por uma taxa impressionante de aproximadamente € 80 milhões, como parte de um acordo que levou Miralem Pjanic no caminho oposto, para a Catalunha, por € 60 milhões.
A troca foi vista na época como uma forma de ambos os clubes equilibrarem suas contas, mas, em campo, os resultados ficaram muito aquém do esperado. Estatisticamente, seu impacto seguiu limitado ao longo dos primeiros anos no clube. Ele fez apenas 22 partidas pela liga em sua temporada de estreia, seguidas por outras 20 em seu segundo ano.
Quatro temporadas de empréstimos nômades
A carreira do meio-campista tem sido marcada por uma série de passagens temporárias pela Europa e pela América do Sul. Desde que perdeu espaço na Juventus, Arthur passou por Liverpool, Fiorentina, Girona e, mais recentemente, teve uma passagem de volta ao seu país natal com o Grêmio.
Seu retorno recente ao Grêmio acabou sendo seu período mais bem-sucedido em anos, dando ao meio-campista a minutagem regular necessária para revitalizar sua carreira. No entanto, a volta ao Brasil foi interrompida porque a situação financeira do Grêmio o impediu de atender à avaliação estabelecida pela Juventus. Isso deixou o jogador de volta à Continassa, sem um caminho claro para retornar ao elenco principal.
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Nenhuma proposta concreta de empréstimo
A confirmação final da situação de Arthur no clube veio durante a atual preparação de pré-temporada. O brasileiro foi uma ausência notável na lista para o amistoso recente contra a equipe Next Gen, uma indicação clara de que ele não faz parte do projeto técnico daqui para frente. Sem ofertas concretas de empréstimo sobre a mesa e com suas exigências salariais se mostrando um obstáculo para muitas partes interessadas, uma rescisão em comum acordo parece ser a solução mais lógica.
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