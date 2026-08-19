Juventus deve rescindir o contrato de Arthur Melo à medida que a passagem decepcionante do brasileiro por Turim se aproxima do fim

A trajetória de seis anos de Arthur na Juventus está perto de um fim abrupto. Em vez de buscar outro destino temporário para o meio-campista, a Velha Senhora agora trabalha ativamente por uma rescisão contratual. O ex-jogador de Barcelona e Liverpool tem vínculo com o Allianz Stadium até junho de 2027, mas, segundo informações, ambas as partes querem encerrar os anos restantes do acordo para permitir um recomeço em outro lugar.

De acordo com Sky Sport Italia, as partes trabalham para encontrar um acordo que permita a saída do brasileiro antes do término natural de seu contrato. O movimento sinaliza o fim do que tem sido um capítulo difícil para o jogador na Itália, já que a Juventus prioriza a saída de atletas com salários altos que não fazem parte dos planos de longo prazo do técnico para o elenco.