Juventus detona "falta de respeito" após torcedores interromperem homenagem a Sandro Mazzola antes da vitória sobre a Atalanta

As atitudes vergonhosas dos ultras provocaram fúria entre a cúpula da Juventus, que agiu rapidamente para adotar uma postura firme após o apito final. Dirigentes do clube ressaltaram os limites vitais do respeito no futebol moderno, rejeitando o tribalismo cego como desculpa para atropelar a decência humana básica.

Ao condenar a interrupção por meio de um comunicado oficial do clube, a Juventus afirmou: "Nenhuma rivalidade pode justificar a falta de respeito durante um minuto de silêncio. Honrar a memória daqueles que estão sendo lembrados e se unir em recordação durante momentos de homenagem é uma responsabilidade compartilhada que transcende alianças e cores."