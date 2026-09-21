Jonathan Moscrop
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Juventus detona "falta de respeito" após torcedores interromperem homenagem a Sandro Mazzola antes da vitória sobre a Atalanta
Ultras provocam reação contrária no estádio
Um clima solene no Allianz Stadium foi rapidamente manchado quando o estádio observou um minuto de silêncio pela lenda italiana Mazzola, que morreu aos 83 anos no sábado. Certos torcedores na Curva Sud viraram deliberadamente as costas para o gramado e entoaram cantos do clube enquanto a homenagem acontecia. Essa atitude sem noção provocou uma reação imediata de dezenas de milhares de outros espectadores, que explodiram em aplausos prolongados para abafar os cantos dos dissidentes.
- AFP
Gigantes de Turim exigem decoro
As atitudes vergonhosas dos ultras provocaram fúria entre a cúpula da Juventus, que agiu rapidamente para adotar uma postura firme após o apito final. Dirigentes do clube ressaltaram os limites vitais do respeito no futebol moderno, rejeitando o tribalismo cego como desculpa para atropelar a decência humana básica.
Ao condenar a interrupção por meio de um comunicado oficial do clube, a Juventus afirmou: "Nenhuma rivalidade pode justificar a falta de respeito durante um minuto de silêncio. Honrar a memória daqueles que estão sendo lembrados e se unir em recordação durante momentos de homenagem é uma responsabilidade compartilhada que transcende alianças e cores."
Treinador visitante questiona maturidade
Mazzola deixou um legado ilustre que incluiu a Eurocopa de 1968 com a Itália e brilhantes triunfos continentais pela Inter de Milão, arquirrival da Juve. Uma animosidade histórica profundamente enraizada aparentemente cegou parte da torcida da casa, reação que o técnico da Atalanta, Sarri, atribuiu à ignorância histórica das gerações mais jovens.
Ao abordar as cenas de mau gosto em sua coletiva após a partida, Sarri disse: "Uma sensação ruim, talvez causada por uma geração que não percebe o que Mazzola conquistou, independentemente da camisa que vestiu. Prestar homenagem a uma figura assim é o mínimo que podemos fazer."
- Jonathan Moscrop
Pausa internacional ajuda na recuperação
Uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta levou a Juventus aos 10 pontos nos cinco primeiros jogos da equipe na Serie A. O futebol doméstico agora faz uma pausa para um intervalo internacional de três semanas antes de o time de Luciano Spalletti viajar para Cagliari em 11 de outubro. A pausa prolongada oferece um respiro vital para o departamento médico recuperar oito jogadores habituais do elenco principal que estão fora de ação, incluindo Kenan Yildiz e Manuel Locatelli.
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