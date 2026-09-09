Juventus de olho nos agentes livres: de Brozovic a Bissouma? Problema com as listas: não basta cortar Locatelli..

Essa não era necessária. Luciano Spalletti sofre mais uma longa lesão na temporada 2026/2027 e, depois dos problemas de Yildiz e Thuram, se vê obrigado a abrir mão, contra a própria vontade, por quase cinco meses, também do capitão Manuel Locatelli.

O meio-campista passou por uma cirurgia no joelho, e sua ausência inevitavelmente abre uma lacuna em um setor no qual a Juventus já havia se visto "obrigada" a reabilitar Douglas Luiz e a manter quase de má vontade também Teun Koopmeiners. Hoje, os dois devem ser considerados praticamente titulares, porque as hipóteses de uma contratação imediata sem custos de transferência estão esbarrando inevitavelmente em mais um problema regulatório.



