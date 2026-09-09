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cm grafica brozovic juve
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus de olho nos agentes livres: de Brozovic a Bissouma? Problema com as listas: não basta cortar Locatelli..

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Mercado da bola
Milan
Lazio

A lesão do capitão da Itália abre um enorme vazio no meio-campo da Juventus, que, porém, não pode substituí-lo por um jogador sem contrato sem ter de fazer outro corte.

Essa não era necessária. Luciano Spalletti sofre mais uma longa lesão na temporada 2026/2027 e, depois dos problemas de Yildiz e Thuram, se vê obrigado a abrir mão, contra a própria vontade, por quase cinco meses, também do capitão Manuel Locatelli.

O meio-campista passou por uma cirurgia no joelho, e sua ausência inevitavelmente abre uma lacuna em um setor no qual a Juventus já havia se visto "obrigada" a reabilitar Douglas Luiz e a manter quase de má vontade também Teun Koopmeiners. Hoje, os dois devem ser considerados praticamente titulares, porque as hipóteses de uma contratação imediata sem custos de transferência estão esbarrando inevitavelmente em mais um problema regulatório.


  • Brozovic e não só

    O nome mais quente, até porque foi negociado durante muito tempo ao longo do verão e ainda segue vivo nos planos da Juventus, é o do ex-Inter Marcelo Brozovic. O croata, que também interessa à Lazio, ficou sem contrato após o fim do seu vínculo com o Al Nassr e está procurando um clube para dar sequência à carreira, voltando, por que não, justamente para a Itália.

    Os outros perfis oferecidos em Turim, informa o Tuttosport, são os de Yves Bissouma, sem clube após a saída do Tottenham, de Ismael Bennacer, que ficou livre no mercado depois da saída do Milan, mas com acerto encaminhado para se transferir para o Catar, e por fim Tanguy Ndombele, que passou pela Itália pelo Napoli e está livre no mercado após a saída do Nice.

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  • O problema das listas

    O problema de Locatelli para a Juventus, porém, é muito mais amplo. Porque a composição dos elencos precisa ser feita seguindo critérios rígidos e importantes, tanto do ponto de vista econômico (o salário a ser dado a uma eventual contratação sem custos de transferência vai impactar os delicados equilíbrios da folha salarial da Juventus, já sob a lupa da Uefa) quanto do ponto de vista técnico-regulamentar.

    E, justamente no aspecto regulamentar, o meio-campista italiano representava um jogador "particular" para a Juventus na questão das listas entregues à Uefa (insubstituível) e à Serie A. Locatelli é, de fato, um jogador "FIGC trained", ou seja, formado nas categorias de base dos clubes italianos, e ocupa uma das quatro vagas dedicadas a esse tipo de jogador.

  • Para um “estrangeiro”, é preciso um outro corte

    A lista da Serie A pode ser modificada e atualizada, mas, para substituir Locatelli por um jogador "estrangeiro" ou melhor, não formado nas categorias de base italianas, como Brozovic e os outros perfis citados, seria necessário fazer outro corte.

    A Juventus deveria excluir um jogador estrangeiro, além do fato de que, depois do Ano-Novo, nessa lista também terá de voltar a entrar o já excluído Khephren Thuram.

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