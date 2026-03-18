A Juventus está muito atenta ao mercado de jogadores cujos contratos expiram no próximo dia 30 de junho, que podem sair a título gratuito: entre eles estão o zagueiro argentino Marcos Senesi (Bournemouth) e o lateral turco Zeki Celik (Roma) na defesa; o polonês Robert Lewandowski (Barcelona) no ataque; o alemão Leon Goretzka (Bayern de Munique), o austríaco Xaver Schlager (Leipzig) e o marfinense Franck Kessié (Al-Ahli) no meio-campo. Um setor onde também atua outra peça valiosa acompanhada com interesse pela diretoria da Juventus: Bernardo Silva.
Traduzido por
Juventus de olho em Bernardo Silva, que deixa o Manchester City como jogador livre: já houve contato com Jorge Mendes
CONTATO COM MENDES
Matteo Moretto, no canal do YouTube com Fabrizio Romano, confirma os contatos entre a Juventus e seu agente, Jorge Mendes.
Nascido em 1994, Bernardo Silva completará 32 anos no próximo dia 10 de agosto. Oito anos após tê-lo contratado do Mônaco por 50 milhões de euros, o Manchester City já decidiu não renovar seu contrato, que expira no final desta temporada.
Nesse período, ele marcou 76 gols e deu 77 assistências em 448 partidas, a última delas contra o Real Madrid na Liga dos Campeões na noite de terça-feira, quando sofreu a primeira expulsão de sua carreira.
Bernardo Silva já foi procurado por vários outros clubes, europeus e não europeus. Agora a bola está com ele, que precisa decidir se prioriza o aspecto financeiro ou o esportivo, permanecendo na Europa com um salário inferior aos 10 milhões de euros líquidos por ano que ganha no Manchester City.
Todas as ATUALIZAÇÕES EM TEMPO REAL! Junte-se ao canal do WHATSAPP DO CALCIOMERCATO.COM: clique aqui