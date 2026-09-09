Juventus: de Brozovic a Bissouma, há o problema das listas para o substituto de Locatelli sem custos de transferência

Essa não era necessária. Luciano Spalletti sofre mais uma longa lesão da temporada 2026/2027 e, depois dos problemas de Yildiz e Thuram, se vê obrigado a abrir mão, contra a própria vontade, por quase 5 meses também do capitão ManuelLocatelli.

O meio-campista passou por uma cirurgia no joelho, e sua ausência inevitavelmente abre uma lacuna em um setor no qual a Juventus já tinha se visto "obrigada" a reabilitar Douglas Luiz e a manter quase a contragosto também Teun Koopmeiners. Hoje, os dois devem ser considerados praticamente titulares porque as hipóteses de uma contratação imediata sem custos de transferência estão inevitavelmente esbarrando em mais um problema regulatório.



