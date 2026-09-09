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cm grafica brozovic juventus
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus: de Brozovic a Bissouma, há o problema das listas para o substituto de Locatelli sem custos de transferência

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Mercado da bola
Milan
Lazio

A lesão do capitão da Itália abre um enorme vazio no meio-campo da Juventus, que, porém, não pode substituí-lo por um jogador sem contrato sem ter de fazer outro corte.

Essa não era necessária. Luciano Spalletti sofre mais uma longa lesão da temporada 2026/2027 e, depois dos problemas de Yildiz e Thuram, se vê obrigado a abrir mão, contra a própria vontade, por quase 5 meses também do capitão ManuelLocatelli.

O meio-campista passou por uma cirurgia no joelho, e sua ausência inevitavelmente abre uma lacuna em um setor no qual a Juventus já tinha se visto "obrigada" a reabilitar Douglas Luiz e a manter quase a contragosto também Teun Koopmeiners. Hoje, os dois devem ser considerados praticamente titulares porque as hipóteses de uma contratação imediata sem custos de transferência estão inevitavelmente esbarrando em mais um problema regulatório.


  • Brozovic e não só

    O nome mais quente, até porque foi tratado por muito tempo ao longo do verão e ainda segue vivo nos planos da Juventus, é o do ex-Inter Marcelo Brozovic. O croata, que também interessa à Lazio, está sem contrato depois do fim de seu vínculo com o Al Nassr e busca um clube para dar sequência à carreira, voltando, por que não, justamente para a Itália.

    Os outros perfis oferecidos a Turim, informa o Tuttosport, são os de Yves Bissouma, sem clube após a saída do Tottenham, de Ismael Bennacer, que ficou livre no mercado depois da saída do Milan, mas com acerto encaminhado para ir ao Catar, e por fim Tanguy Ndombele, que passou pela Itália no Napoli e está livre no mercado após a saída do Nice.

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  • O problema das listas

    O problema de Locatelli para a Juventus, porém, é muito mais amplo. Porque a composição dos elencos precisa ser feita seguindo critérios rígidos e importantes, tanto no aspecto econômico (o salário a ser dado ao eventual reforço sem custos de transferência vai afetar os delicados equilíbrios da folha salarial da Juventus, já sob a lupa da Uefa) quanto no aspecto técnico-regulamentar.

    E, justamente no aspecto regulamentar, o meio-campista italiano representava um jogador "particular" para a Juventus na questão das listas entregues à Uefa (não substituível) e à Serie A. Locatelli é, de fato, um jogador "FIGC trained", ou seja, formado nas categorias de base dos clubes italianos, e ocupa uma das 4 vagas destinadas a esse tipo de jogador.

  • Para um "estrangeiro", é preciso um corte diferente

    A lista da Serie A pode ser modificada e atualizada, mas, para substituir Locatelli por um jogador "estrangeiro", ou melhor, não formado nas categorias de base italianas, como Brozovic e os outros perfis citados, seria necessário fazer outro corte.

    A Juventus deveria excluir um jogador estrangeiro, além do fato de que, depois do Ano-Novo, nessa lista também terá de voltar a entrar o já excluído Khephren Thuram.

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