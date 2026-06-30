A Juventus e o Genoa mantêm contatos constantes para chegar a um acordo que possa levar Jeff Ekhator a vestir a camisa da Juventus. Conforme informa Gianluca Di Marzio, caso o negócio seja fechado, o Genoa contrataria David Puczka, lateral que marcou 10 gols na Juventus Next Gen na última temporada. Ekhator, que agrada muito tanto ao diretor esportivo da Juve — e ex-Genoa —, Marco Ottolini, quanto ao novo diretor executivo da Juve, Giovanni Carnevali, também conta com a aprovação de Luciano Spalletti. O jogador, nascido em 2006, acumulou, com a camisa do Genoa, um total de 57 partidas, marcando 5 gols. Na Juve, ele é considerado um jogador destinado a crescer significativamente nos próximos anos e também alguém que, junto com outros, pode fazer parte de um núcleo italiano dentro do time da Juventus.
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Juventus: continuam as negociações por Ekhator, que também interessa ao Napoli
NADA DE NEGÓCIOS PARA O GENOA
Giovanni Daffara, que a Juventus transferiu para o Parma, não estará envolvido nessa operação. Está tudo acertado para a chegada do jogador nascido em 2004, que chegou a Collecchio esta tarde para realizar os exames médicos. A Juventus e o Parma chegaram a um acordo para a transferência do goleiro nascido em 2004 para o Tardini. No ano passado, ele teve uma excelente temporada na Série B com o Avellino, que terminou com a classificação para os playoffs (derrota contra o Catanzaro). Criado nas categorias de base do Biellese e da Juventus, ele se transfere para o time de Cuesta em uma transferência definitiva por 5 milhões de euros. Não está prevista a opção de recompra por parte do clube da Juventus. Após semanas de contatos e negociações, chegou o acordo: o goleiro está pronto para iniciar uma nova aventura na Série A com a camisa amarela e azul.
O NÁPOLES TAMBÉM GOSTA
Mas não é só a Juve, pois o Napoli também está de olho em Ekhator: o diretor esportivo dos Azzurri, Giovanni Manna, conversou sobre o assunto com o diretor esportivo do Genoa, Diego Lopez.