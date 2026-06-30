Giovanni Daffara, que a Juventus transferiu para o Parma, não estará envolvido nessa operação. Está tudo acertado para a chegada do jogador nascido em 2004, que chegou a Collecchio esta tarde para realizar os exames médicos. A Juventus e o Parma chegaram a um acordo para a transferência do goleiro nascido em 2004 para o Tardini. No ano passado, ele teve uma excelente temporada na Série B com o Avellino, que terminou com a classificação para os playoffs (derrota contra o Catanzaro). Criado nas categorias de base do Biellese e da Juventus, ele se transfere para o time de Cuesta em uma transferência definitiva por 5 milhões de euros. Não está prevista a opção de recompra por parte do clube da Juventus. Após semanas de contatos e negociações, chegou o acordo: o goleiro está pronto para iniciar uma nova aventura na Série A com a camisa amarela e azul.







