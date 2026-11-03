Stefano Cerrato, diretor financeiro da Juventus, durante a Assembleia de Acionistas que acontece hoje no Allianz Stadium, confirmou que, em junho, havia sido formalmente encerrado o vínculo entre a Juventus e Thiago Motta: "Havia uma cláusula com o técnico Thiago Motta que permitia a rescisão mediante o pagamento de um valor até 30 de junho de 2026. Nós efetuamos a rescisão em 15 de junho, pagando o valor".
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Juventus confirma: "Thiago Motta, formalizamos a rescisão em 15 de junho, pagando o valor correspondente"
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Cerrato também comentou as projeções para o exercício financeiro em curso: "O resultado ainda deve ser de prejuízo, sobretudo devido às receitas menores na Europa League em comparação com a Champions League. O resultado será influenciado pelo desempenho esportivo e pelos efeitos das campanhas de transferências de janeiro e junho".
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