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Stefano Cerrato, diretor financeiro da Juventus, durante a Assembleia de Acionistas que acontece hoje no Allianz Stadium, confirmou que, em junho, havia sido formalmente encerrado o vínculo entre a Juventus e Thiago Motta: "Havia uma cláusula com o técnico Thiago Motta que permitia a rescisão mediante o pagamento de um valor até 30 de junho de 2026. Nós efetuamos a rescisão em 15 de junho, pagando o valor".