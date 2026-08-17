Juventus confirma contratação em definitivo do internacional colombiano Jhon Lucumi, do Bologna

A Juventus garantiu com sucesso a contratação de Lucumi depois de chegar a um acordo financeiro com o Bologna no valor inicial de €18 milhões, mais €2 milhões em possíveis bônus. O zagueiro colombiano comprometeu seu futuro a longo prazo com Turim ao assinar um contrato de quatro anos no valor de €3 milhões líquidos por temporada. A transferência também destaca a clara intenção do jogador, que priorizou firmemente a Juventus em vez de vários outros interessados.



