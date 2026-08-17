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Juventus confirma contratação em definitivo do internacional colombiano Jhon Lucumi, do Bologna
Zagueiro prioriza transferência para a Juventus
A Juventus garantiu com sucesso a contratação de Lucumi depois de chegar a um acordo financeiro com o Bologna no valor inicial de €18 milhões, mais €2 milhões em possíveis bônus. O zagueiro colombiano comprometeu seu futuro a longo prazo com Turim ao assinar um contrato de quatro anos no valor de €3 milhões líquidos por temporada. A transferência também destaca a clara intenção do jogador, que priorizou firmemente a Juventus em vez de vários outros interessados.
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Clube exalta zagueiro em seu auge
Tendo iniciado sua carreira profissional no Deportivo Cali aos 17 anos, antes de se firmar entre os melhores defensores da Bélgica com o Genk em 2018, a chegada de Lucumi foi anunciada com entusiasmo pelo clube em seu site oficial: "A Juventus está contratando um jogador no auge de sua forma, pronto para dar uma contribuição imediata à equipe antes da temporada 2026/27.
"Bem-vindo à Juventus, Jhon!"
Legado rossoblù deixa marca
Ao longo de quatro temporadas no Bologna desde sua chegada no verão de 2022, Lucumi se firmou como um pilar indispensável da defesa em 152 partidas por todas as competições. O jogador de 28 anos também disputou a Champions League com o Bologna, marcando um de seus dois gols pelo clube durante sua passagem pelo Stadio Renato Dall'Ara.
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A estreia do Frosinone se aproxima rapidamente
Com sua transferência para Turim agora concluída, Lucumi se juntará imediatamente às sessões de treinamento tático com seus novos companheiros de equipe da Juventus. A Juventus está programada para abrir sua campanha na Serie A 2026-27 com uma visita ao Frosinone no domingo, 23 de agosto. A partida de estreia no campeonato é amplamente esperada para servir como a estreia competitiva do zagueiro colombiano, enquanto ele comanda a defesa reformulada.
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