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Jhon LucumiGetty Images
Adhe Makayasa

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Juventus confirma contratação em definitivo do internacional colombiano Jhon Lucumi, do Bologna

Mercado da bola
J. Lucumi
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Campeonato Italiano
Bologna

A Juventus confirmou a contratação em definitivo do zagueiro colombiano Jhon Lucumi, da rival de Serie A Bologna, em um contrato de longo prazo válido até junho de 2030. O defensor de 28 anos rejeitou cinco ofertas rivais de toda a Europa para concluir sua mudança para Turim e reforçar a defesa da Juventus antes da próxima temporada 2026-27.

  • Zagueiro prioriza transferência para a Juventus

    A Juventus garantiu com sucesso a contratação de Lucumi depois de chegar a um acordo financeiro com o Bologna no valor inicial de €18 milhões, mais €2 milhões em possíveis bônus. O zagueiro colombiano comprometeu seu futuro a longo prazo com Turim ao assinar um contrato de quatro anos no valor de €3 milhões líquidos por temporada. A transferência também destaca a clara intenção do jogador, que priorizou firmemente a Juventus em vez de vários outros interessados.


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  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Clube exalta zagueiro em seu auge

    Tendo iniciado sua carreira profissional no Deportivo Cali aos 17 anos, antes de se firmar entre os melhores defensores da Bélgica com o Genk em 2018, a chegada de Lucumi foi anunciada com entusiasmo pelo clube em seu site oficial: "A Juventus está contratando um jogador no auge de sua forma, pronto para dar uma contribuição imediata à equipe antes da temporada 2026/27.

    "Bem-vindo à Juventus, Jhon!"

  • Legado rossoblù deixa marca

    Ao longo de quatro temporadas no Bologna desde sua chegada no verão de 2022, Lucumi se firmou como um pilar indispensável da defesa em 152 partidas por todas as competições. O jogador de 28 anos também disputou a Champions League com o Bologna, marcando um de seus dois gols pelo clube durante sua passagem pelo Stadio Renato Dall'Ara.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A estreia do Frosinone se aproxima rapidamente

    Com sua transferência para Turim agora concluída, Lucumi se juntará imediatamente às sessões de treinamento tático com seus novos companheiros de equipe da Juventus. A Juventus está programada para abrir sua campanha na Serie A 2026-27 com uma visita ao Frosinone no domingo, 23 de agosto. A partida de estreia no campeonato é amplamente esperada para servir como a estreia competitiva do zagueiro colombiano, enquanto ele comanda a defesa reformulada.

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