Juventus, Conceição tem números semelhantes aos de Yildiz e superiores aos de Leão: é o jogador mais “europeu” à disposição de Spalletti

Francisco Chico Conceição será o homem que apresentará à imprensa o desafio do campeonato marcado para sábado, que verá a Juventus enfrentar a Udinese fora de casa, em Friuli. Por que ele fala? Porque o clube bianconero há muito tempo adotou um sistema de rodízio de seus jogadores nas coletivas pré-jogo.

No entanto, há muito mais por trás dessa escolha, já que o português está finalmente tendo um impacto de destaque na equipe treinada por Luciano Spalletti (que não estará na coletiva de imprensa), pelo menos na Série A. 

De fato, olhando para os números, o desempenho do ex-Porto literalmente explodiu, chegando ao nível da estrela mais brilhante da equipe: Kenan Yildiz.

  • NÚMEROS À MANEIRA DE YILDIZ

    Que o craque turco é o elemento-chave da Juventus é algo sabido há muito tempo, mas o que até algumas semanas atrás parecia inimaginável é que Conceição está, para todos os efeitos, no mesmo nível. Analisando as estatísticas ofensivas dos dois, na verdade, a diferença nas estatísticas típicas dos atacantes externos (ataques concluídos, progressão com a bola e dribles bem-sucedidos) é mínima, se não nula. 

    • Ações ofensivas bem-sucedidas por 90 minutos: Yildiz 7,51, Conceição 7,32
    • Ações em progressão por 90 minutos: Yildiz 5,1 e Conceição 4,83
    • Dribles bem-sucedidos por 90 minutos: Yildiz 4,86 e Conceição 4,83
    • Dribles tentados em 90 minutos: Yildiz 7,8 e Conceição 7,8
  • MAIS DO QUE LEAO, É O MELHOR PORTUGUÊS NAS 5 PRINCIPAIS LIGAS

    Ampliando a análise e aproveitando as estatísticas da Data Mb, Conceição apresenta números superiores, por exemplo, aos de Rafael Leão, mas também à maioria dos jogadores portugueses que atuam nas cinco principais ligas europeias. 

    • Progressões completadas em 90 minutos: com 4,83 (2º português Pedro Neto)
    • Dribles bem-sucedidos em 90 minutos: português com 4,83 (2º português Pedro Neto)
    • Ações ofensivas bem-sucedidas em 90 minutos: com 7,32 (2º português Pedro Neto)
    • Dribles tentados em 90 minutos: com 7,8 (2º português Vitinha, do Genoa)
    • Toques na área de grande penalidade em 90 minutos: 2.º com 5,52 (1.º Gonçalo Ramos)
    • Remates em 90 minutos: 2.º com 2,69 (1.º Gonçalo Ramos)

  • O MAIS EUROPEU, FALTA O GOL

    Em um momento em que o futebol italiano é considerado em crise, lento e pouco internacional após o fracasso das equipes que disputam a Liga dos Campeões, há um dado que torna Conceição o mais “europeu” entre os jogadores à disposição de Spalletti. 

    Nos cinco principais campeonatos da Europa, Conceição é o segundo jogador entre os seus pares e atrás apenas de Victor Munoz em acelerações médias ao longo dos 90 minutos, com 1,38.

    O que falta para se transformar em um jogador de alto nível é um dado que o próprio Conceição considera seu ponto fraco: o gol. “Para chegar a um nível mais alto, preciso marcar mais”, disse ele após o empate em 3 a 3 contra a Roma. É daí que virá o seu crescimento futuro e o da Juventus.

