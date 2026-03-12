Juventus, Conceição tem números semelhantes aos de Yildiz e superiores aos de Leão: é o jogador mais “europeu” à disposição de Spalletti

Francisco Chico Conceição será o homem que apresentará à imprensa o desafio do campeonato marcado para sábado, que verá a Juventus enfrentar a Udinese fora de casa, em Friuli. Por que ele fala? Porque o clube bianconero há muito tempo adotou um sistema de rodízio de seus jogadores nas coletivas pré-jogo.

No entanto, há muito mais por trás dessa escolha, já que o português está finalmente tendo um impacto de destaque na equipe treinada por Luciano Spalletti (que não estará na coletiva de imprensa), pelo menos na Série A.

De fato, olhando para os números, o desempenho do ex-Porto literalmente explodiu, chegando ao nível da estrela mais brilhante da equipe: Kenan Yildiz.