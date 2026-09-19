Francisco Conceicao não é mais intocável na Juventus. Ou, pelo menos, não é mais indispensável como havia sido em 2025-26. Pode parecer um paradoxo, já que o português é um dos melhores em nível de desempenho também neste início de temporada, mas isso é, na verdade, o resultado de uma série de fatores: o retorno de Nico Gonzalez e o peso enorme que o argentino está ganhando na equipe de Luciano Spalletti, o impacto positivo e as qualidades indiscutíveis de Kerim Alajbegovic, o grande número de pontas presente no elenco da Juventus. Além de Gonzalez e Alajbegovic, neste momento há um Edon Zhegrova relançado pela dobradinha contra o Sassuolo, à espera dos retornos de Kenan Yildiz e Jeremie Boga.
Juventus: Conceição precisa reconquistar seu espaço; falta o gol, e dois clubes da Premier observam a situação
Os gols e as assistências
O ex-Porto nascido em 2002 é um dos pontos fortes da Juventus de Spalletti, mas, em relação ao passado, a concorrência interna aumentou e já não há mais espaço para se acomodar e para se sentir um titular indiscutível. Conceicao precisa garantir espaço e minutos em campo com boas atuações, que não têm faltado, e com gols, que por outro lado ainda são sua limitação. Conceicao faz poucos gols e seu rendimento na zona de finalização desde que está na Juventus vem caindo: 40 jogos e 7 gols em 2024-25, 42 jogos e 4 gols em 2025-26. Neste ano, em 5 partidas, o filho da arte ainda está zerado, com a trave tendo lhe dito não em um par de ocasiões. O gol, portanto, é seguramente um dos aspectos em que o camisa 7 precisa melhorar e se tornar mais eficaz, talvez já a partir do jogo de amanhã contra a Atalanta, porque a 'concorrência' interna está marcando mais e, potencialmente, tem mais gols na aljava do que Chico. Conceicao, por outro lado, pode compensar com as assistências, mas também aí há margem para melhora: muitas vezes o português dribla, depois para e dribla de novo. Um tempo de jogo a mais que permite às defesas adversárias marcar melhor seus companheiros de equipe, quando um cruzamento logo após o primeiro drible poderia pegar os adversários mais desguarnecidos.
O mercado de transferências
A observar a situação atual de Conceição está também o mercado, e os clubes potencialmente interessados em contratá-lo, que na Premier League não faltam, do Liverpool ao Manchester United. Conceição, com contrato com a Juventus até 2030, com salário de 3,8 milhões de euros líquidos por temporada, foi contratado em definitivo pela Juventus em 2025 (depois do empréstimo na primeira temporada), diante de um investimento de 30,4 milhões. Após um ano, 6,8 milhões foram amortizados, e outros 6,8 serão amortizados durante esta temporada: para gerar mais-valia, se em 2027 a Juventus quisesse vender Conceição, teria de pedir pelo menos 16,8 milhões. Um valor naturalmente muito inferior ao do jogador, que segundo a Juventus gira em torno de 40 milhões de euros.
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