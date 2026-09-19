Juventus: Conceição precisa reconquistar seu espaço; falta o gol, e dois clubes da Premier observam a situação

O ex-Porto nascido em 2002 é um dos pontos fortes da Juventus de Spalletti, mas, em relação ao passado, a concorrência interna aumentou e já não há mais espaço para se acomodar e para se sentir um titular indiscutível. Conceicao precisa garantir espaço e minutos em campo com boas atuações, que não têm faltado, e com gols, que por outro lado ainda são sua limitação. Conceicao faz poucos gols e seu rendimento na zona de finalização desde que está na Juventus vem caindo: 40 jogos e 7 gols em 2024-25, 42 jogos e 4 gols em 2025-26. Neste ano, em 5 partidas, o filho da arte ainda está zerado, com a trave tendo lhe dito não em um par de ocasiões. O gol, portanto, é seguramente um dos aspectos em que o camisa 7 precisa melhorar e se tornar mais eficaz, talvez já a partir do jogo de amanhã contra a Atalanta, porque a 'concorrência' interna está marcando mais e, potencialmente, tem mais gols na aljava do que Chico. Conceicao, por outro lado, pode compensar com as assistências, mas também aí há margem para melhora: muitas vezes o português dribla, depois para e dribla de novo. Um tempo de jogo a mais que permite às defesas adversárias marcar melhor seus companheiros de equipe, quando um cruzamento logo após o primeiro drible poderia pegar os adversários mais desguarnecidos.



