No teste desta quinta-feira na Continassa, perdido pela Juventus sem doze jogadores convocados para seleções para a Cremonese por 1 a 0 (gol de Bonazzoli com assistência de Licina), Luciano Spalletti teve indicações positivas e outras nem tanto. Entre os aspectos que fazem o técnico da Juventus sorrir está o retorno de Andrea Cambiaso, que se recuperou da lesão e voltou aos gramados, jogando por 66 minutos primeiro na posição de meio-campista central, ao lado de Weston McKennie, e depois pela direita. Já o novo reforço, Norberto Neto, não esteve presente, ainda em fase de recondicionamento físico.





As notícias menos positivas vêm do setor ofensivo, que produziu pouco em termos de chances criadas. As atenuantes são muitas: entre os poucos jogadores da equipe principal presentes, quase todos eram defensores, com exceção de McKennie e Randal Kolo Muani. E o ritmo e a intensidade eram de treino. Feitas essas considerações, segue sendo fato que a Juve teve enorme dificuldade para criar chances de gol, e até mesmo simplesmente para chutar no gol. Em toda a partida, foram dois chutes para fora (Amaradio e Ripani), uma bola na parte externa da trave (Durmisi) e um travessão atingido casualmente em um cruzamento chutado errado (Guerra).







