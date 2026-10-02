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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: como Kolo Muani jogou contra a Cremonese, nenhum chute e um pênalti reclamado

R. Kolo Muani
Juventus
Campeonato Italiano

A atuação do francês no teste de hoje na Continassa

No teste desta quinta-feira na Continassa, perdido pela Juventus sem doze jogadores convocados para seleções para a Cremonese por 1 a 0 (gol de Bonazzoli com assistência de Licina), Luciano Spalletti teve indicações positivas e outras nem tanto. Entre os aspectos que fazem o técnico da Juventus sorrir está o retorno de Andrea Cambiaso, que se recuperou da lesão e voltou aos gramados, jogando por 66 minutos primeiro na posição de meio-campista central, ao lado de Weston McKennie, e depois pela direita. Já o novo reforço, Norberto Neto, não esteve presente, ainda em fase de recondicionamento físico.


As notícias menos positivas vêm do setor ofensivo, que produziu pouco em termos de chances criadas. As atenuantes são muitas: entre os poucos jogadores da equipe principal presentes, quase todos eram defensores, com exceção de McKennie e Randal Kolo Muani. E o ritmo e a intensidade eram de treino. Feitas essas considerações, segue sendo fato que a Juve teve enorme dificuldade para criar chances de gol, e até mesmo simplesmente para chutar no gol. Em toda a partida, foram dois chutes para fora (Amaradio e Ripani), uma bola na parte externa da trave (Durmisi) e um travessão atingido casualmente em um cruzamento chutado errado (Guerra).



  • A partida de Kolo Muani

    A análise, portanto, nos leva a falar de Kolo Muani e de sua partida, que mostrou algumas das dificuldades evidenciadas neste início de temporada, com exceção das boas atuações contra Atalanta e NEC Nijmegen. Hoje, o francês teve dificuldade para jogar no meio da área, onde não encontrou espaços e, como de costume, e por conta de suas características, preferiu circular pelos lados e recuar em direção ao meio-campo. Kolo Muani apareceu apenas em uma ocasião, quando aos 34 minutos caiu na área da Cremonese após um leve contato com Luperto, reclamando de um pênalti. Muito pouco, ainda que com todas as atenuantes do caso. A única nota positiva é o fato de que o camisa 9 da Juventus conseguiu jogar apesar da ampla bandagem por conta da fratura da falange proximal do quinto dedo da mão direita sofrida durante a partida da Serie A contra a Atalanta.

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