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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Carnevali pressiona pela contratação de Dibu Martinez, que está procurando casa em Turim, e Lucumì

Juventus
Mercado da bola
Campeonato Italiano
E. Martinez
J. Lucumi

O novo diretor executivo começa oficializando a contratação de Boga; agora, o foco está no goleiro e na defesa

O primeiro dia de Giovanni Carnevali na Continassa terminou com a oficialização da compra definitiva de Jeremie Boga. Uma transação já planejada em janeiro por Damien Comolli e aprovada por Luciano Spalletti, graças ao bom desempenho do atacante marfinense em seus primeiros cinco meses na Juventus. O jogador nascido em 1997, ex-Nice, que Carnevali treinou no Sassuolo de 2018 a 2022, torna-se oficialmente jogador da Juve a título definitivo, mediante um desembolso de 4,8 milhões de euros.


O novo diretor executivo da Velha Senhora, que no fim de semana se reuniu com Spalletti em Forte dei Marmi, esteve hoje na sede da Juventus desde o início da manhã até por volta das 18h, conversando principalmente com a equipe que cuida dos aspectos financeiros do clube.


  • O DIBU PROCURA UMA CASA

    Nos próximos dias, Carnevali dará continuidade à reestruturação do elenco da Juventus, que apresenta vários casos em aberto em todas as posições, tanto para contratações quanto para saídas. Um dos primeiros passos será o que diz respeito ao goleiro: enquanto se trabalha na transferência de Michele Di Gregorio, a diretoria da Juventus se empenha em proporcionar a Spalletti um goleiro de comprovada experiência. E, nesse sentido, o alvo número um continua sendo Emiliano Dibu Martinez, nascido em 1992, campeão mundial com a Argentina em 2022 e agora empenhado na defesa do título com a Seleção na Copa do Mundo norte-americana.


    Segundo o que foi divulgado pela Sky, Martinez quer a Juventus e já está procurando casa em Turim. Agora, a Juventus de Carnevali terá que negociar com o Aston Villa para chegar a um acordo sobre uma indenização para o clube vencedor da última Liga Europa. A alternativa é Oblak, do Atlético de Madrid.

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  • DEFESA: OBJETIVO LUCUMI'

    Jhon Lucumí, colombiano nascido em 1998, é, por sua vez, o nome mais cotado neste momento para a defesa da Juventus. Lucumí está de saída do Bologna, tem contrato válido até 2027 e uma cláusula de rescisão de 28 milhões de euros. A chegada de Lucumí abriria caminho para uma excelente transferência na defesa: o primeiro nome é, obviamente, o do brasileiro Gleison Bremer, nascido em 1997, sob contrato até 2029 com a Juventus, com uma cláusula de rescisão de 58 milhões.