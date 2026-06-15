O primeiro dia de Giovanni Carnevali na Continassa terminou com a oficialização da compra definitiva de Jeremie Boga. Uma transação já planejada em janeiro por Damien Comolli e aprovada por Luciano Spalletti, graças ao bom desempenho do atacante marfinense em seus primeiros cinco meses na Juventus. O jogador nascido em 1997, ex-Nice, que Carnevali treinou no Sassuolo de 2018 a 2022, torna-se oficialmente jogador da Juve a título definitivo por um valor de 4,8 milhões de euros.





O novo diretor executivo da Velha Senhora, que no fim de semana se reuniu com Spalletti em Forte dei Marmi, esteve hoje na sede da Juventus desde o início da manhã até por volta das 18h, conversando principalmente com a equipe que cuida dos aspectos financeiros do clube.



