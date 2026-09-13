Gleison Bremer, treinador da Juventus, falou aos microfones da DAZN antes da partida desta noite contra o Sassuolo, válida pela quarta rodada da Serie A: "Fizemos uma boa semana, treinamos bem. Fizemos tudo o que o treinador pediu durante a semana. Sobre o jogo, nós sabemos: o Sassuolo é um time que joga muito, os atacantes deles têm grande potencial, são rápidos, então precisamos tomar cuidado principalmente com os contra-ataques".





Sobre a lesão de Spalletti e as palavras de Spalletti: "Sinto muito pelo Locatelli, que é um bom garoto, se importa muito com a Juve, desejo o melhor a ele - relata o TuttoJuve.com -. Mas o que o treinador disse é verdade, não se pode dar responsabilidade apenas a um jogador, somos a Juventus e 20-25 jogadores precisam sentir a responsabilidade, mas, acima de tudo, nós que estamos ali dentro de campo".