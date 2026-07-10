Juventus, balanço ainda no vermelho: meta é reduzir os custos em 10%. Carnevali precisa fazer um “milagre”

Ainda no vermelho. Pela nona vez consecutiva, as contas da Juventus estão no vermelho; salvo surpresas, o clube bianconero encerrará o próximo balanço com um prejuízo de cerca de 63 milhões de euros, superior aos 58 milhões do exercício anterior. Tudo por causa de uma temporada, a de 2025-26, para esquecer, encerrada nas eliminatórias da Liga dos Campeões (derrota para o Galatasaray) e sem classificação para as competições europeias de destaque, devido ao sexto lugar final no campeonato. As receitas caíram de 530 milhões para 471 milhões, e o motivo não é apenas a campanha interrompida na Europa, com a eliminação nas oitavas de final — objetivo mínimo —. A Juventus — como escreve o Tuttosport — arrecadou muito menos com a gestão dos jogadores do que no passado.