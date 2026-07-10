Ainda no vermelho. Pela nona vez consecutiva, as contas da Juventus estão no vermelho; salvo surpresas, o clube bianconero encerrará o próximo balanço com um prejuízo de cerca de 63 milhões de euros, superior aos 58 milhões do exercício anterior. Tudo por causa de uma temporada, a de 2025-26, para esquecer, encerrada nas eliminatórias da Liga dos Campeões (derrota para o Galatasaray) e sem classificação para as competições europeias de destaque, devido ao sexto lugar final no campeonato. As receitas caíram de 530 milhões para 471 milhões, e o motivo não é apenas a campanha interrompida na Europa, com a eliminação nas oitavas de final — objetivo mínimo —. A Juventus — como escreve o Tuttosport — arrecadou muito menos com a gestão dos jogadores do que no passado.
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Juventus, balanço ainda no vermelho: meta é reduzir os custos em 10%. Carnevali precisa fazer um “milagre”
CRESCIMENTO DO SETOR COMERCIAL
Conforme relata o Tuttosport, os prejuízos foram contidos pelo crescimento do setor comercial, graças sobretudo ao retorno da Jeep como patrocinadora, ao qual se somam as receitas do “Visit Detroit”. Mas está claro que tudo isso não é suficiente para sanar as finanças. Também para a temporada 2026-27, será necessário continuar fazendo cortes, mais do que foi feito no último ano. A folha salarial foi ligeiramente reduzida, enquanto as amortizações diminuíram e os gastos relacionados a empréstimos onerosos e comissões foram reduzidos. A “economia” foi de mais ou menos 50 milhões a menos em relação à gestão anterior, o que não foi suficiente para equilibrar o orçamento.
A MISSÃO DO CARNAVAL
O balanço financeiro é afetado pela multa da UEFA por violações relacionadas ao Fair Play Financeiro: 6 milhões já foram contabilizados, enquanto 14 permanecem condicionados ao cumprimento de determinados parâmetros econômicos nos próximos exercícios. Em suma, sem as receitas provenientes da Liga dos Campeões, Carnevali terá que fazer um pequeno milagre no mercado de transferências, considerando a necessidade de reduzir os custos em 10%: vender bem, comprar a preços justos e elevar o nível de qualidade do elenco.
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