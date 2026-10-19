Clima de tensão na Juventus. Após a derrota acachapante em casa para a Lazio, a roupa suja foi lavada diante das câmeras: um dos líderes do elenco, Gleison Bremer, criticou os companheiros. A declaração do brasileiro também não agradou muito a Luciano Spalletti , que respondeu a ele diante dos jornalistas. Veja o que aconteceu.
Juventus, atrito entre Bremer e Spalletti: "As pessoas se escondem", dispara o zagueiro. O treinador responde: "Ele está envolvido até o pescoço, que fale direito"
Um dos piores em campo, mas também um dos pilares do vestiário, o zagueiro brasileiro havia declarado à Sky Sport: "Se o treinador não consegue chegar a todos os lugares e nós, jogadores, não fazemos a nossa parte? Você tem razão na primeira coisa que disse, o treinador dá orientações, mas, no fim, somos nós que entramos em campo. Só que são 11 jogadores mais cinco substituições. Não posso carregar todo mundo no colo. Posso conversar, ajudar, mas cada um tem sua personalidade, e eu só consigo ir até certo ponto. Há quem tenha mais personalidade, quem tenha menos, há quem sinta as vaias e talvez tenha medo. Se você comparar com a Juventus de alguns anos atrás, é diferente, e isso pesa. Se quero dizer que há alguém ao meu lado a quem falta personalidade? Sim, foi isso que eu disse, mas não estou apontando o dedo para os jogadores. Cada um tem sua personalidade, há também muitos recém-chegados e há quem se esconda um pouco quando as coisas vão mal".
Poucos minutos depois, também na Sky, Spalletti apareceu e ouviu as duras palavras do ex-jogador do Torino. Veja como respondeu: "Bremer diz que há quem se esconda das vaias? Bremer tem de responder por isso e é bom que faça suas análises, mas ele faz parte do jogo desta noite, assim como eu, que hoje estava na tribuna. Ele está envolvido. Antes de falar da equipe, cada um precisa falar de si mesmo. Na minha análise, pela condução que nos levou a fazer o jogo desta noite, preciso primeiro me fazer perguntas e encontrar respostas. Seria fácil demais culpar outras coisas. As palavras de Bremer podem provocar uma reação? Pelo amor de Deus, sim, mas eu também posso dizer isso. Só que Bremer não está fora dessa atuação, ele também está envolvido até o pescoço".
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