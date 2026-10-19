Um dos piores em campo, mas também um dos pilares do vestiário, o zagueiro brasileiro havia declarado à Sky Sport: "Se o treinador não consegue chegar a todos os lugares e nós, jogadores, não fazemos a nossa parte? Você tem razão na primeira coisa que disse, o treinador dá orientações, mas, no fim, somos nós que entramos em campo. Só que são 11 jogadores mais cinco substituições. Não posso carregar todo mundo no colo. Posso conversar, ajudar, mas cada um tem sua personalidade, e eu só consigo ir até certo ponto. Há quem tenha mais personalidade, quem tenha menos, há quem sinta as vaias e talvez tenha medo. Se você comparar com a Juventus de alguns anos atrás, é diferente, e isso pesa. Se quero dizer que há alguém ao meu lado a quem falta personalidade? Sim, foi isso que eu disse, mas não estou apontando o dedo para os jogadores. Cada um tem sua personalidade, há também muitos recém-chegados e há quem se esconda um pouco quando as coisas vão mal".



