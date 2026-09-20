A Juventus convenceu ao bater a Atalanta por 2 a 0 na quinta rodada da Serie A. Com um chute de canhota de Conceicao e uma cabeçada de Bremer, a Juventus chega a duas vitórias seguidas, depois da conquistada com facilidade na Europa League contra o NEC. Spalletti reencontra consistência depois da derrocada na casa do Sassuolo e também obtém bons sinais de Kolo Muani, participativo durante toda a partida.
Mais uma atuação decepcionante para os comandados de Sarri que, depois de perder em Roma e em casa para o Cagliari, também caem em Turim, conseguindo levar perigo apenas em um par de ocasiões. A pausa deverá servir à Dea para inverter a tendência e dar uma guinada em uma temporada que começou em marcha lenta.