Juventus-Atalanta 2 a 0





GOLS - Conceicao, Bremer





GOLS E PRINCIPAIS LANCES -





88' - Tabela entre Woltemade e Kolo Muani, e só Carnesecchi evita o gol do francês, hoje muito ligado





77' - Bremer fecha a conta! Escanteio pela direita e cabeçada do brasileiro: 2 a 0





75' - Zhegrova para Sarr, que bate de primeira, e Carnesecchi precisa voar no ângulo





70' - Arrancada de Nico Gonzalez, que escorrega na hora da finalização





64' - Cabeçada certeira de Kristensen, e Kolo Muani salva em cima da linha!





59' - Cruzamento de Nico Gonzalez e cabeçada de McKennie, Carnesecchi faz a defesa





55' - Grande jogada da Juventus: Kolo Muani serve Conceicao, mas Bellanova se antecipa ao português





50' - Vicario salva no chute cruzado de Rowe, é a melhor chance da Atalanta até aqui





47' - Primeira chance do segundo tempo: cabeçada de Nico Gonzalez em cobrança de escanteio, bola sai por pouco





30' - Muitas reclamações dos visitantes por um puxão de Kalulu em Rowe dentro da área. A camisa do jogador da Inter está visivelmente puxada, mas para o árbitro e o VAR não há elementos para marcar pênalti.





28' - Celik aparece de novo pela esquerda, rola para trás na medida para Conceicao, que bate Carnesecchi e faz 1 a 0!





14' - Cruzamento de Celik, Kolo Muani não alcança a bola





4' - Conceicao para Gonzalez, Scalvini salva tudo





2' - Jogada individual de Kolo Muani e chute de direita bem colocado: primeira defesa de Carnesecchi