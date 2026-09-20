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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gervasio
Traduzido por

Juventus-Atalanta 2 a 0: Conceição e Bremer, Spalletti volta a vencer também na Serie A. Três derrotas seguidas para a equipe de Sarri

Juventus x Atalanta
Juventus
Atalanta
Campeonato Italiano

A Juventus convenceu ao bater a Atalanta por 2 a 0 na quinta rodada da Serie A. Com um chute de canhota de Conceicao e uma cabeçada de Bremer, a Juventus chega a duas vitórias seguidas, depois da conquistada com facilidade na Europa League contra o NEC. Spalletti reencontra consistência depois da derrocada na casa do Sassuolo e também obtém bons sinais de Kolo Muani, participativo durante toda a partida.


Mais uma atuação decepcionante para os comandados de Sarri que, depois de perder em Roma e em casa para o Cagliari, também caem em Turim, conseguindo levar perigo apenas em um par de ocasiões. A pausa deverá servir à Dea para inverter a tendência e dar uma guinada em uma temporada que começou em marcha lenta.

  • GOLES E PRINCIPAIS LANCES

    Juventus-Atalanta 2 a 0


    GOLS - Conceicao, Bremer


    GOLS E PRINCIPAIS LANCES -


    88' - Tabela entre Woltemade e Kolo Muani, e só Carnesecchi evita o gol do francês, hoje muito ligado


    77' - Bremer fecha a conta! Escanteio pela direita e cabeçada do brasileiro: 2 a 0


    75' - Zhegrova para Sarr, que bate de primeira, e Carnesecchi precisa voar no ângulo


    70' - Arrancada de Nico Gonzalez, que escorrega na hora da finalização


    64' - Cabeçada certeira de Kristensen, e Kolo Muani salva em cima da linha!


    59' - Cruzamento de Nico Gonzalez e cabeçada de McKennie, Carnesecchi faz a defesa


    55' - Grande jogada da Juventus: Kolo Muani serve Conceicao, mas Bellanova se antecipa ao português


    50' - Vicario salva no chute cruzado de Rowe, é a melhor chance da Atalanta até aqui


    47' - Primeira chance do segundo tempo: cabeçada de Nico Gonzalez em cobrança de escanteio, bola sai por pouco


    30' - Muitas reclamações dos visitantes por um puxão de Kalulu em Rowe dentro da área. A camisa do jogador da Inter está visivelmente puxada, mas para o árbitro e o VAR não há elementos para marcar pênalti.


    28' - Celik aparece de novo pela esquerda, rola para trás na medida para Conceicao, que bate Carnesecchi e faz 1 a 0!


    14' - Cruzamento de Celik, Kolo Muani não alcança a bola


    4' - Conceicao para Gonzalez, Scalvini salva tudo


    2' - Jogada individual de Kolo Muani e chute de direita bem colocado: primeira defesa de Carnesecchi

    • Publicidade

  • A ficha técnica


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao (72' Zhegrova), Alajbegović (46' Sarr), Nico González (72' Koopmeiners); Kolo Muani (88' Kelly). Técnico: Luciano Spalletti


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić (64' Raspadori), Kessié (72' Gaetano), Ederson; De Ketelaere, Krstović (72' Scamacca), Rowe (84' Elmas). Técnico: Maurizio Sarri


    AMARELOS - Kristensen, Conceicao, Kessie


    EXPULSOS -

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