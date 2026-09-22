Uma profunda afinidade ao longo de toda a vida com a Juventus fez com que assinar o contrato se tornasse um marco excepcionalmente emocionante para o jovem. Davide segue determinado a provar seu valor em campo, enquanto retribui a fé inabalável da diretoria com esforço incansável.

Compartilhando sua alegria nas redes sociais após formalizar o acordo, Davide afirmou: "Orgulhoso por ter assinado meu primeiro contrato profissional com o time com o qual sonho e que amo desde criança. Vou continuar trabalhando com grande ambição e vontade de melhorar, dando tudo por estas cores. Fino alla fine."