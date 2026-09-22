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Juventus assegura o futuro de Davide Marchisio, já que filho de lenda do clube assina primeiro contrato profissional
Adolescente assina contrato profissional
A academia da Juventus garantiu oficialmente ao talentoso prospecto Davide Marchisio seu primeiro contrato profissional, válido até 2028. Nascido em 31 de agosto de 2009, o meio-campista teve uma trajetória de crescimento constante impulsionada por uma formidável ética de trabalho nas categorias de base da Juventus. Conquistar o status profissional é uma prova concreta de seu empenho pessoal em Turim, e não apenas de uma dependência do ilustre sobrenome de seu pai.
- Getty Images Sport
Meio-campista promete comprometimento total
Uma profunda afinidade ao longo de toda a vida com a Juventus fez com que assinar o contrato se tornasse um marco excepcionalmente emocionante para o jovem. Davide segue determinado a provar seu valor em campo, enquanto retribui a fé inabalável da diretoria com esforço incansável.
Compartilhando sua alegria nas redes sociais após formalizar o acordo, Davide afirmou: "Orgulhoso por ter assinado meu primeiro contrato profissional com o time com o qual sonho e que amo desde criança. Vou continuar trabalhando com grande ambição e vontade de melhorar, dando tudo por estas cores. Fino alla fine."
Dinastia da família segue florescendo
A rápida ascensão de Davide no meio-campo foi cuidadosamente cultivada por seu pai, Claudio, cuja orientação ponderada o protege de comparações excessivas. Antes de se firmar como presença constante no sub-18, ele entrou em campo 23 vezes e marcou três gols no sub-17, incluindo um gol de destaque no Derby della Mole. Uma importante experiência com os profissionais chegou no fim da temporada passada, quando Luciano Spalletti chamou o adolescente para os treinos da equipe principal em Continassa.
- Getty Images Sport
Salto da Next Gen está à vista
Davide está pronto para desempenhar um papel fundamental no sub-18 depois de marcar o histórico primeiro gol da equipe recém-formada no início desta temporada. Manter atuações consistentes ao longo de uma desgastante campanha nacional será vital para acelerar seu caminho rumo à Juventus Next Gen. A comissão técnica do time principal acompanhará de perto a maturidade física e técnica do adolescente ao longo do outono para facilitar sua eventual transição para o futebol profissional.
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