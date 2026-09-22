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imago-sport-10599180.jpgUlmer/Lingria
Adhe Makayasa
Traduzido por

Juventus assegura o futuro de Davide Marchisio, já que filho de lenda do clube assina primeiro contrato profissional

Juventus
Campeonato Italiano
C. Marchisio

A Juventus deu um passo importante para preservar um dos legados mais icônicos do clube ao garantir o futuro de longo prazo de Davide Marchisio. O meio-campista adolescente, que herdou mais do que apenas um nome famoso, oficializou seu futuro com a Juventus.

  • Adolescente assina contrato profissional

    A academia da Juventus garantiu oficialmente ao talentoso prospecto Davide Marchisio seu primeiro contrato profissional, válido até 2028. Nascido em 31 de agosto de 2009, o meio-campista teve uma trajetória de crescimento constante impulsionada por uma formidável ética de trabalho nas categorias de base da Juventus. Conquistar o status profissional é uma prova concreta de seu empenho pessoal em Turim, e não apenas de uma dependência do ilustre sobrenome de seu pai.

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  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Meio-campista promete comprometimento total

    Uma profunda afinidade ao longo de toda a vida com a Juventus fez com que assinar o contrato se tornasse um marco excepcionalmente emocionante para o jovem. Davide segue determinado a provar seu valor em campo, enquanto retribui a fé inabalável da diretoria com esforço incansável.

    Compartilhando sua alegria nas redes sociais após formalizar o acordo, Davide afirmou: "Orgulhoso por ter assinado meu primeiro contrato profissional com o time com o qual sonho e que amo desde criança. Vou continuar trabalhando com grande ambição e vontade de melhorar, dando tudo por estas cores. Fino alla fine."

  • Dinastia da família segue florescendo

    A rápida ascensão de Davide no meio-campo foi cuidadosamente cultivada por seu pai, Claudio, cuja orientação ponderada o protege de comparações excessivas. Antes de se firmar como presença constante no sub-18, ele entrou em campo 23 vezes e marcou três gols no sub-17, incluindo um gol de destaque no Derby della Mole. Uma importante experiência com os profissionais chegou no fim da temporada passada, quando Luciano Spalletti chamou o adolescente para os treinos da equipe principal em Continassa.

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  • Juventus v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Salto da Next Gen está à vista

    Davide está pronto para desempenhar um papel fundamental no sub-18 depois de marcar o histórico primeiro gol da equipe recém-formada no início desta temporada. Manter atuações consistentes ao longo de uma desgastante campanha nacional será vital para acelerar seu caminho rumo à Juventus Next Gen. A comissão técnica do time principal acompanhará de perto a maturidade física e técnica do adolescente ao longo do outono para facilitar sua eventual transição para o futebol profissional.

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