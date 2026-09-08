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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: as causas das lesões, as contradições do mercado e Spalletti, que precisa encontrar novas soluções para o ataque

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
L. Spalletti

Depois de três rodadas, muitas lesões e um ataque que deixa a desejar: o trabalho do técnico é decisivo

Mais lesionados do que pontos na tabela: nove a sete. Esse é o balanço das três primeiras rodadas do campeonato na Juventus. No departamento médico, com problemas mais ou menos sérios e com prazos mais ou menos longos, estão: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal e Sarr. Em campo, houve as vitórias sobre Frosinone e Parma, seguidas pelo empate com o Milan.


O fim da janela de transferências e este início de campeonato tão particular explicam melhor do que qualquer palavra o enorme desafio que espera a Juventus nesta temporada, e todas as contradições de mais um ano zero da recente história do clube.

  • As lesões e os preparadores físicos

    Comecemos pelas lesões. As causas são diferentes, porque vão de lesões traumáticas (Yildiz) a problemas musculares preexistentes (Thuram), passando por pequenos incômodos trazidos de outras experiências (Sarr), mas talvez, fazendo as contas, seja possível encontrar um fio condutor. E pode-se pensar que uma das causas que levaram a Juventus, nos últimos anos, a ser a equipe com mais jogadores lesionados, em média, de toda a Serie A também esteja nos contínuos cambios ocorridos na Continassa.


    Porque, assim como no alto escalão se revezaram Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e no banco passaram Allegri, Sarri, Pirlo, novamente Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, também a função de preparador físico da Juventus viveu uma trajetória conturbada de mudanças constantes. Depois dos cinco anos de Simone Folletti entre 2014 e 2019, de 2019 até hoje passaram por lá: Losi, Ranzato, Bertelli, novamente Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci e, agora, Sinatti. Mudanças constantes que certamente não ajudam.


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  • Em busca desesperada de estabilidade

    É a estabilidade e a continuidade que a Juventus busca, em todas as áreas do seu trabalho, da diretoria ao comando técnico, até o trabalho em campo. A permanência de Spalletti, fortemente defendida por Elkann e Chiellini, foi pensada nessa perspectiva. E a chegada de Carnevali e Massara foi idealizada com a intenção de construir as bases para uma longa estabilidade, para abrir um ciclo.

  • AS CONTRADIÇÕES

    Certo, os atuais dirigentes, nomeados há pouquíssimos meses, nestes dias estão verificando de perto todas as contradições que são fruto das constantes reviravoltas das quais a Juventus foi protagonista nos últimos anos. Alguns exemplos para ilustrar: os gols e as assistências de Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti, jogadores que não saíram no verão europeu apenas porque a oferta certa não chegou; o péssimo início de temporada de Kolo Muani, contratado por Giuntoli, depois perseguido por Comolli e por fim retomado por Carnevali, uma longa perseguição por enquanto infrutífera na zona do gol, com o peso das farpas de Spalletti; por fim, um ataque que não marca enquanto quase todos os jogadores ofensivos que deixaram a Juventus estão fazendo gols em seus novos times (Vlahovic, Openda e Licina).

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  • A diferença para Inter e Roma

    A conclusão é que tanto a diretoria quanto Spalletti têm motivos para refletir. Há muito trabalho a ser feito, assim como também são muitas as potencialidades do elenco. Nesta fase, depois que a diretoria fez a sua parte no mercado, cabe sobretudo ao técnico encontrar soluções, talvez até inventando novas e saindo do esquema já consolidado do 4-2-3-1, para melhorar a produção no setor de ataque. A defesa é sólida: a diferença para Inter e Roma hoje está toda no ataque, no número de gols marcados, não nos sofridos.

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