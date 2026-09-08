Juventus: as causas das lesões, as contradições do mercado e Spalletti, que precisa encontrar novas soluções para o ataque

Mais lesionados do que pontos na tabela: nove a sete. Esse é o balanço das três primeiras rodadas do campeonato na Juventus. No departamento médico, com problemas mais ou menos sérios e com prazos mais ou menos longos, estão: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal e Sarr. Em campo, houve as vitórias sobre Frosinone e Parma, seguidas pelo empate com o Milan.





O fim da janela de transferências e este início de campeonato tão particular explicam melhor do que qualquer palavra o enorme desafio que espera a Juventus nesta temporada, e todas as contradições de mais um ano zero da recente história do clube.