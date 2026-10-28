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CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, Alajbegovic é o 7º do mundo entre os jovens: sempre em campo, independentemente do esquema tático

K. Alajbegovic
Juventus
Campeonato Italiano

O bósnio era o único jogador da Juventus entre os indicados ao Prêmio Kopa na cerimônia da Bola de Ouro.

Entre os indicados aos vários prêmios entregues na noite londrina em que foi concedida a Bola de Ouro, o único jogador da Juventus era Kerim Alajbegovic, incluído entre os candidatos ao Prêmio Kopa, de melhor jogador jovem. No fim, o bósnio nascido em 2007 ficou em sétimo lugar. Esta foi a classificação final: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Nada mal para um talento que a Juventus contratou no verão europeu após superar a concorrência do Arsenal, graças também à ajuda de Miralem Pjanic.


Neste início de temporada, Alajbegovic começou bem, mas depois seu desempenho caiu, em parte por culpa própria, mas sobretudo por causa da crise da equipe. A isso se somou a mudança de esquema adotada por Luciano Spalletti após a derrota para a Lazio: um 3-5-2 que oferece mais proteção na defesa, mas sacrifica os numerosos jogadores de lado de campo do elenco da Juventus, a começar pelo próprio Alajbegovic. Hoje à noite, em Gênova, a Juve voltará a usar o 3-5-2, esquema no qual o bósnio pode ter espaço desde o primeiro minuto, jogando entre os dois atacantes, talvez mais recuado em relação ao titular, que deve ser Nick Woltemade. Ou pode entrar durante a partida, com uma mudança do 3-5-2 para o 3-4-2-1.


  • ALAJBEGOVIC NO 3-5-2 E NO 3-4-2-1

    Na entrevista coletiva da véspera, Spalletti falou sobre Alajbegovic e o esquema tático: "Como o bósnio pode entrar na rotação do time no 3-5-2? Essa é uma questão pertinente, porque o 3-5-2 parte, em certa medida, da avaliação dos jogadores e, naturalmente, não nos faz esquecer a composição do nosso elenco. Não podemos prejudicar quem tem características diferentes, porque basta um ajuste mínimo de posicionamento para o esquema virar um 3-4-2-1. Nas duas posições atrás do atacante, todos podem jogar. Também dá para fazer isso com Kolo Muani, que pode ocupar esse meio-espaço, atuar mais como meia-atacante ou mais como atacante pelo lado. Alajbegovic faz parte desse grupo de jogadores".


    Portanto, o time pode começar de um jeito e terminar de outro, mas sem mudanças radicais (nada de defesa com quatro jogadores, por exemplo), apenas com pequenos ajustes, ou "ajustes mínimos de posicionamento", como diz Spalletti. Nesse sentido, a contribuição de quem sair do banco de reservas será fundamental. Spalletti acrescentou: "Lá na frente, é possível mudar alguma coisa. Sobretudo levando em conta as cinco substituições. É fácil identificar os 16 que vão jogar; o importante é entender como os jogadores que entrarem vão aproveitar os 20 minutos que terão". Em outras palavras: primeiro, o time se protege e não corre riscos; depois, na reta final da partida, tenta fazer a diferença recorrendo à qualidade técnica de um banco de reservas que o Genoa de De Rossi ("o braço armado" de Spalletti na Roma) não pode se permitir.


  • TALENTO QUE NÃO PODE SER PERDIDO

    Nesse contexto, há espaço para Alajbegovic desde o primeiro minuto ou apenas com a partida em andamento? Independentemente da situação atual, Spalletti e a Juventus (e Frederic Massara em particular) sabem que o ex-jogador do Salzburg é um talento em quem é preciso investir. O camisa 17 começou bem a temporada, mostrando classe e grande potencial, como também havia demonstrado pela seleção de seu país, mas as últimas atuações deram sinais contrários. Alajbegovic também tem sua parcela de responsabilidade, é claro, mas a dúvida é se a instabilidade da equipe, as mudanças de esquema (em particular o 3-5-2, como mencionado), as próprias dúvidas que surgiram sobre o futuro do treinador e as dificuldades dos jogadores mais velhos, aqueles que, em tese, deveriam liderar o grupo, estão agora prejudicando sua integração. É uma situação que a Juventus deve tentar evitar a todo custo. Em outras palavras: é melhor dar mais espaço a um jovem de 19 anos com potencial para ser craque, mesmo correndo o risco de que cometa erros por inexperiência, do que a jogadores cujas limitações (muitas) e qualidades (poucas) são evidentes e amplamente conhecidas.


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