Juventus, Alajbegovic é o 7º do mundo entre os jovens: sempre em campo, independentemente do esquema tático

Entre os indicados aos vários prêmios entregues na noite londrina em que foi concedida a Bola de Ouro, o único jogador da Juventus era Kerim Alajbegovic, incluído entre os candidatos ao Prêmio Kopa, de melhor jogador jovem. No fim, o bósnio nascido em 2007 ficou em sétimo lugar. Esta foi a classificação final: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Nada mal para um talento que a Juventus contratou no verão europeu após superar a concorrência do Arsenal, graças também à ajuda de Miralem Pjanic.





Neste início de temporada, Alajbegovic começou bem, mas depois seu desempenho caiu, em parte por culpa própria, mas sobretudo por causa da crise da equipe. A isso se somou a mudança de esquema adotada por Luciano Spalletti após a derrota para a Lazio: um 3-5-2 que oferece mais proteção na defesa, mas sacrifica os numerosos jogadores de lado de campo do elenco da Juventus, a começar pelo próprio Alajbegovic. Hoje à noite, em Gênova, a Juve voltará a usar o 3-5-2, esquema no qual o bósnio pode ter espaço desde o primeiro minuto, jogando entre os dois atacantes, talvez mais recuado em relação ao titular, que deve ser Nick Woltemade. Ou pode entrar durante a partida, com uma mudança do 3-5-2 para o 3-4-2-1.



