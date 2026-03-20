Juventus adquire terrenos e o JHotel: negócio de 23 milhões de euros, “operação que não afeta investimentos futuros”

A unificação da propriedade do imóvel e da gestão do J|hotel — que, ao longo dos anos, registrou uma significativa valorização de seu posicionamento, da satisfação da clientela e do desempenho geral — permitirá otimizar certos custos e aumentar as sinergias de receita, possibilitando a geração de valor para reinvestimento em benefício do negócio principal da Juventus.

Com a operação em questão, a Juventus torna-se proprietária — como poucos clubes na Europa — de todos os imóveis estratégicos onde desenvolve suas atividades: Allianz Stadium (no qual operam o Juventus Museum, o Juventus Megastore e o J|medical), Sede Continassa, Centro de Treinamento da Juventus Continassa, Centro de Treinamento Allianz Vinovo, Juventus Creator Lab e, para completar, o J|hotel.





O valor de mercado total desses ativos imobiliários é, atualmente, significativamente superior ao seu custo de aquisição ou construção (equivalente a cerca de 220 milhões de euros no total em 31 de dezembro de 2025).