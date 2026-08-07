A Juventus deu um passo significativo para ficar mais perto de contratar Lucumi, do Bologna. O gigante de Turim chegou com sucesso a um acordo de princípio com o jogador para uma transferência no verão.

De acordo com o Tuttosport, Lucumi tem mantido a Juventus de forma consistente no topo de sua lista de desejos. Ele priorizou firmemente uma transferência para a Juventus, apesar de sondagens exploratórias de Chelsea e Manchester United. Garantir a contratação do colombiano representa um grande reforço para a Juventus em meio ao fortalecimento do elenco. A chegada do defensor acrescentaria qualidade comprovada de Serie A e bagagem internacional à linha defensiva.