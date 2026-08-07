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Juventus acerta termos pessoais com astro da Copa do Mundo enquanto gigantes da Premier League ficam para trás
Juventus chega a acordo por Lucumi
A Juventus deu um passo significativo para ficar mais perto de contratar Lucumi, do Bologna. O gigante de Turim chegou com sucesso a um acordo de princípio com o jogador para uma transferência no verão.
De acordo com o Tuttosport, Lucumi tem mantido a Juventus de forma consistente no topo de sua lista de desejos. Ele priorizou firmemente uma transferência para a Juventus, apesar de sondagens exploratórias de Chelsea e Manchester United. Garantir a contratação do colombiano representa um grande reforço para a Juventus em meio ao fortalecimento do elenco. A chegada do defensor acrescentaria qualidade comprovada de Serie A e bagagem internacional à linha defensiva.
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Recusando a riqueza da Premier League
O aspecto mais convincente do acordo é a disposição de Lucumi de rejeitar ofertas financeiras significativamente mais lucrativas. Segundo relatos, o Nottingham Forest estava preparado para lhe pagar cerca de € 1 milhão líquidos a mais por ano.
No entanto, o internacional colombiano decidiu, segundo relatos, aceitar um contrato de cinco anos com a Juventus no valor de € 2,5 milhões por temporada, além de bônus. Ele ficou profundamente impressionado com a determinação do clube em garantir sua contratação. Para o zagueiro, o projeto esportivo simplesmente pesou mais do que os incentivos financeiros extras. O apelo de se juntar a um clube maior, disputar competições europeias e permanecer na Itália foi decisivo em sua decisão final.
Spalletti prioriza estrela da Copa do Mundo
As ações de Lucumi subiram significativamente após suas atuações dominantes na recente Copa do Mundo. Ele impressionou particularmente os observadores ao anular Cristiano Ronaldo em um confronto crucial da fase de grupos. Essas exibições de destaque chamaram imediatamente a atenção do técnico da Juventus, Luciano Spalletti. O treinador rapidamente transformou o formidável defensor em prioridade máxima para reforçar seu sistema defensivo antes da nova temporada.
O Bologna inicialmente protegeu seu principal ativo com uma cláusula de rescisão de € 28 milhões, que expirou em meados de julho. Agora, o clube avalia o zagueiro em no mínimo € 25 milhões, mas enfrenta um delicado equilíbrio por causa de sua situação contratual.
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Nova abordagem esperada em breve
O principal entrave agora está diretamente nas negociações entre os dois clubes. Com Lucumi entrando nos últimos dez meses de contrato, o Bologna não pode elevar excessivamente o preço pedido sem correr o risco de perdê-lo de graça no próximo verão.
A Juventus já viu sua oferta inicial de € 17 milhões ser rapidamente rejeitada pelo Bologna. O clube de Turim prepara neste momento uma nova investida para testar a resistência do Bologna. Para reduzir a diferença de avaliação, a Juventus pode oferecer o compatriota Juan Cabal como parte da negociação. Com o jogador totalmente de acordo, há uma confiança discreta em Turim de que um acordo será finalizado em breve.
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