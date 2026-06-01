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Juventus, AC Milan e Roma juntam-se ao Napoli na disputa por Alejandro Garnacho, após uma temporada de estreia abaixo das expectativas no Chelsea
Chelsea está pronto para cortar as perdas com Garnacho
Tendo chegado a Londres com grandes expectativas, o ponta nascido em Madri tem enfrentado dificuldades para se adaptar à vida sob os holofotes de Stamford Bridge, levando a diretoria do clube a considerar uma estratégia de saída rápida. Notícias sugerem que o Chelsea colocou Alejandro Garnacho à venda após uma temporada que não correspondeu ao seu alto valor de transferência.
Garnacho foi transferido para o Chelsea no verão passado em uma negociação avaliada em aproximadamente € 47 milhões, que incluía uma cláusula de 10% sobre uma futura revenda para o United. No entanto, o retorno sobre o investimento foi mínimo. O ponta marcou apenas oito gols em todas as competições, com um único gol na Premier League e outro na Liga dos Campeões. Não é apenas a falta de gols que tem frustrado a diretoria do Blues, mas uma inconsistência geral no desempenho que o fez cair na hierarquia do time.
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Quatro times da Série A acompanham a situação
Apesar das dificuldades que tem enfrentado na Inglaterra, a cotação de Garnacho continua alta na Itália, onde seu potencial ainda é considerado de elite. O Napoli é admirador do jovem há muito tempo; Antonio Conte já o havia identificado como o sucessor ideal de Khvicha Kvaratskhelia quando o United cobrou do Partenopei a impressionante quantia de €65 a €70 milhões. Embora esses valores tenham feito o Napoli recuar na época, o cenário mudou significativamente, e a porta se abriu para uma possível transferência para o Estádio Diego Armando Maradona.
O Napoli não está sozinho nesse interesse, já que um grupo de gigantes italianos entrou na disputa, segundo o ASRomaLive. Juventus, AC Milan e Roma teriam recebido dossiês sobre o ponta por meio de intermediários. Todos os três clubes estão oficialmente em busca de reforços para as laterais do ataque e estão tentados pela perspectiva de revitalizar um jogador que já foi considerado um dos maiores talentos do futebol mundial. O apelo da Série A, uma liga que muitas vezes serviu de refúgio para jogadores marginalizados da Premier League, pode ser exatamente o que Garnacho precisa para dar um novo impulso à sua carreira estagnada.
Os obstáculos financeiros de um possível acordo
Embora o interesse da Itália seja concreto, qualquer possível acordo depende inteiramente da avaliação que o Chelsea faz do jogador. Se os Blues estiverem determinados a recuperar a totalidade dos €47 milhões que pagaram há apenas um ano, uma transferência para a Itália torna-se muito menos provável. As restrições financeiras entre os principais clubes da Série A fazem com que equipes como a Roma e o AC Milan tenham receio de pagar a mais por um jogador que vem de uma temporada individual decepcionante, preferindo, em vez disso, negociar condições mais favoráveis.
A situação permanece incerta à medida que a janela de transferências de verão se aproxima. A disposição do Chelsea em ouvir ofertas marca uma queda significativa na carreira de Garnacho, que deixou o United com a esperança de se tornar a pedra angular de uma nova era no oeste de Londres. Em vez disso, ele se encontra em uma encruzilhada. Seja em Turim, Milão ou Nápoles, os próximos meses serão cruciais para o jogador da seleção argentina, que ainda tem a idade a seu favor, mas não pode se dar ao luxo de passar mais um ano no ostracismo.
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Uma chance de redenção na Itália
Apesar das dificuldades recentes na Premier League, o talento de Garnacho continua inquestionável, e o ritmo tático mais lento da Série A pode oferecer o ambiente perfeito para que ele recupere sua melhor forma. Seja para Turim, Milão ou Roma, a disputa pela sua contratação está esquentando, enquanto o Chelsea busca reformular seu elenco para a próxima temporada.