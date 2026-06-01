Juventus, AC Milan e Roma juntam-se ao Napoli na disputa por Alejandro Garnacho, após uma temporada de estreia abaixo das expectativas no Chelsea

Tendo chegado a Londres com grandes expectativas, o ponta nascido em Madri tem enfrentado dificuldades para se adaptar à vida sob os holofotes de Stamford Bridge, levando a diretoria do clube a considerar uma estratégia de saída rápida. Notícias sugerem que o Chelsea colocou Alejandro Garnacho à venda após uma temporada que não correspondeu ao seu alto valor de transferência.

Garnacho foi transferido para o Chelsea no verão passado em uma negociação avaliada em aproximadamente € 47 milhões, que incluía uma cláusula de 10% sobre uma futura revenda para o United. No entanto, o retorno sobre o investimento foi mínimo. O ponta marcou apenas oito gols em todas as competições, com um único gol na Premier League e outro na Liga dos Campeões. Não é apenas a falta de gols que tem frustrado a diretoria do Blues, mas uma inconsistência geral no desempenho que o fez cair na hierarquia do time.